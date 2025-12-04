La ciudad está reinventando Jewel Streets

La evolución del Plan Vecinal de Jewel Streets es más que una cronología: es una historia forjada con paciencia, persistencia y progreso significativo. Durante generaciones, los residentes de este vecindario se han enfrentado a desafíos que ningún neoyorquino debería afrontar, retos que contrastan marcadamente con la ciudad que los rodea. Esta zona de quince manzanas, en la frontera entre East New York en Brooklyn y Lindenwood en Queens, se suele describir como “El Hoyo” debido a sus calles hundidas y a las inundaciones persistentes incluso después de lluvias leves. Sin alcantarillado pluvial ni sanitario, los residentes experimentan condiciones desagradables y peligrosas, como calles intransitables, inundaciones en sus hogares, fugas de fosas sépticas, crecimiento de moho, infestaciones de ratas y basureros ilegales. Todo esto ha contribuido a una sensación de abandono que ha penetrado la identidad de una zona que, de otro modo, estaría posicionada para ofrecer una gran promesa para los residentes actuales y futuros.

Es por eso por lo que esta Administración está trabajando para frenar esa historia y escribir un futuro mejor.

Tras dos años de colaboración con residentes y organizaciones de la comunidad, la Ciudad anunció un plan para transformar las Jewel Streets (calles joyas) en un barrio más seguro y resiliente. Este plan promete mejoras en la infraestructura de drenaje y alcantarillado, nuevas vías para autobuses y mejoras en la seguridad vial a lo largo del bulevar Linden, además de sentar las bases para miles de nuevas viviendas. Al tiempo de frenar el uso ilegal y las actividades nocivas cerca de las zonas residenciales, estas inversiones están diseñadas para mejorar significativamente la calidad de vida.

Reconociendo la urgencia de la situación, la administración actuó inmediatamente, mientras se desarrollaban las conversaciones de planificación a largo plazo, para aportar soluciones donde fuera posible. Ya hemos comenzado la implementación de mejoras en la infraestructura y el alcantarillado para mitigar las inundaciones, con una inversión de $1 millón para la construcción de tres nuevos sumideros, personal municipal desplegado para despejar 267 vehículos estacionados ilegalmente, retirar 80 toneladas de escombros de las calles del vecindario y emitir 237 multas del Departamento de Edificios por actividad industrial ilegal. Estos esfuerzos están dando resultados. El drenaje en intersecciones clave ha mejorado drásticamente, reduciéndose de 60 días de agua estancada a solo dos.

Para las obras de planificación más amplias, el Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas de la Ciudad de Nueva York (HPD), en colaboración con el Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York (DEP), instalará un nuevo sistema integral de drenaje para eliminar el uso de fosas sépticas en Jewel Streets y proteger el vecindario de inundaciones. El plan de drenaje incluye una estación de bombeo de aguas pluviales y sanitarias, que se construirá en un terreno municipal, y una red de alcantarillado pluvial para dirigir el agua de lluvia hacia los nuevos “bluebelts”, fuentes naturales que almacenan y filtran el agua de lluvia. Los bluebelts también serán de acceso público con jardines y espacios abiertos. El plan de infraestructura también incluye, de manera crucial, nuevos alcantarillados sanitarios en todo el vecindario, eliminando así la dependencia de los sistemas sépticos. Además, como parte del plan vecinal, la Ciudad está trabajando en la actualización del marco de zonificación que creará un mayor equilibrio en la zona y ayudará a transformar 17 acres de terreno municipal en 1400 nuevas viviendas, además de impulsar una propuesta para toda la zona que permitirá la construcción de otras 3600 viviendas.

Es importante reconocer que ninguno de estos logros habría sido posible sin la resiliencia de la comunidad y la inquebrantable dedicación de organizaciones como el Fideicomiso de Tierras Comunitarias del Este de Nueva York (entre otras), que llevan décadas reclamando la atención de la Ciudad. Gracias a su persistencia, el plan para transformar las Calles Jewel se ha hecho realidad. Como reconoce la Administración, el 16 de febrero de 2022, 60 residentes y partes interesadas de las Calles Jewel enviaron una carta a varias agencias de la Ciudad exigiendo una inversión largamente esperada en su vecindario e iniciando una colaboración plurianual entre las partes interesadas de la comunidad, las agencias de la Ciudad y los legisladores para fortalecer el vecindario. La Ciudad actuó, y ahora estamos avanzando para hacer justicia en las Calles Jewel.

Otro pilar del plan es Adquisiciones Resilientes, el nuevo programa de adquisición voluntaria de viviendas de la ciudad para neoyorquinos interesados ​​en vender sus viviendas con alto riesgo de inundaciones y mudarse a zonas menos propensas a inundaciones. Los residentes de las calles Jewel también tendrán la opción de modernizar sus viviendas para hacerlas más resistentes a las inundaciones.

Al reflexionar sobre los numerosos obstáculos que hemos enfrentado, ya sean burocráticos, financieros o la necesidad de establecer las prioridades correctas, nuestro trabajo hasta este momento está plagado de recordatorios de que esta comunidad vivió con un problema sin solución durante demasiado tiempo. Fue la constante lucha de las personas que consideran las Calles Jewel su hogar, combinada con un compromiso renovado de su gobierno para finalmente priorizarlas, lo que permitió encontrar un camino a seguir. Gracias a esa colaboración, se han sentado las bases para un cambio duradero. Veo la transformación de esta tierra y la vida de sus residentes como un poderoso testimonio de la importancia de que el gobierno se conecte con las comunidades y entienda sus realidades.

Éste es, en esencia, el verdadero desafío y el propósito del servicio público, y es por eso por lo que la planificación inteligente, la inversión responsable y el compromiso colaborativo deben seguir siendo nuestras estrellas del norte para lograr resultados que perduren.

Ahmed Tigani es el comisionado interino del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Ciudad de Nueva York -HPD-