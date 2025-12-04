Landon Donovan critica el presente de México: “Están en un mal momento”

A horas del sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Washington, la exestrella del USMNT, Landon Donovan, criticó el presente futbolístico de México asegurando que no atraviesan su mejor momento.

En un análisis que hizo Donovan junto al exjugador de la selección de Estados Unidos, Stuart Holden, hablaron de la actualidad de los dirigidos por Javier Aguirre y lo que les depara la fase de grupos del Mundial.

“México ahora mismo está en un mal momento, están en un momento realmente malo. No se ve bien para ellos y necesitan darle vuelta a la situación porque no creo que vayan a fallar en Fase de Grupos, pero no hay garantías de que sean muy buenos después”, dijo Donovan en Fox Sports.

Por su parte, Holden dejó de lado el análisis y habló como aficionado. El exjugador se mostró sorprendido por la fractura entre la selección mexicana y su público, quien abucheó recientemente a los futbolistas del Tri.

“Esto es absolutamente fascinante. Tuvieron un partido amistoso donde empataron cero a cero ante Uruguay y fueron abucheados en la cancha, los aficionados pelearon con los jugadores”, señaló.

Asimismo, Holden vaticinó que la selección mexicana corre el riesgo de tener a su público en contra cuando juegue como anfitriona, producto de la presión de los aficionados.

“Realmente creo que México es, de las tres naciones sede, el equipo donde el apoyo de local puede terminar en contra de ellos por la presión”, dijo.

“Si el partido no empieza bien en los primeros 15 minutos, esos aficionados se van a ir en tu contra más rápido de lo que crees, eso va a cambiar si el primer gol llega rápido. Pero pienso que los jugadores mexicanos sienten más presión jugando en México, que en Estados Unidos”, sentenció.

El mal momento de México

México ganó la Nations League en marzo y la Copa Oro en julio, en Houston, pero el “mal momento” llegó. Tanto en la forma de juego como en los resultados. Los de Javier Aguirre acumularon seis partidos sin ganar.

El Tri enfrentó a ocho selecciones de otras confederaciones en 2025 y solo venció a Turquía. Perdió contra Colombia, Suiza y Paraguay. Además, empató con Corea del Sur, Japón, Ecuador y Uruguay.

México cerró el año con seis partidos sin victoria, superando incluso la peor racha de la era Gerardo ‘Tata’ Martino y con notorio divorcio de los fans que los abuchearon en los partidos de Uruguay y Paraguay.



