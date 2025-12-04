Así será el complejo sorteo del Mundial 2026: formato, restricciones y reglas clave

El sorteo de la fase final del Mundial 2026, que se realizará este viernes en Washington, promete ser uno de los más complejos en la historia reciente del torneo. De antemano, la ceremonia exigirá una cuidadosa gestión técnica para evitar errores como los ocurridos en un sorteo de UEFA en 2021.

La FIFA utilizará un sistema informático para controlar el proceso y garantizar que se cumplan todas las reglas. La expectativa es alta y se confía en que no haya inconvenientes cuando inicie el evento.

Hora del sorteo y duración estimada

La ceremonia comenzará a las 12:00 PM este viernes 5 de diciembre. Será un espectáculo extenso que no se limitará a sacar bolas de un recipiente: tendrá presentadores, actuaciones musicales y presencia de celebridades.

El evento será conducido por la supermodelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor y productor Danny Ramírez. También habrá presentaciones en vivo de Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

Asimismo, se espera la participación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quienes ofrecerán discursos antes del sorteo.

El proceso de selección estará encabezado por el exjugador de Inglaterra y Manchester United Rio Ferdinand, acompañado por la presentadora Samantha Johnson y figuras deportivas como Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal. La ceremonia completa durará alrededor de 90 minutos.

Cómo se definieron los cabezas de serie

Los 48 equipos fueron distribuidos en cuatro botes de 12 selecciones de acuerdo con el ranking FIFA. Solo hubo dos excepciones: Los anfitriones México (A1), Canadá (B1) y Estados Unidos (D1), que fueron asignados automáticamente al primer bote por su rol organizador. Los equipos que saldrán de las seis rutas de repechaje, que entran directamente al bote cuatro.

Algunas selecciones que disputarán los playoffs habrían estado originalmente en botes más altos de haber clasificado de forma directa. Por ejemplo:

Italia y Dinamarca habrían entrado en el bote dos.

Gales habría sido parte del bote tres.

Las seis rutas de repechaje incluyen equipos de UEFA, CAF, AFC, Concacaf, Conmebol y OFC, lo que aumenta la complejidad de las combinaciones posibles.

Cómo funcionará el sorteo

Cada grupo del Mundial estará compuesto por cuatro selecciones, una de cada bote. El sorteo comenzará con el bote uno y avanzará en orden hasta el bote cuatro.

México, Canadá y Estados Unidos ya tienen posiciones fijas (A1, B1 y D1) para garantizar que disputen sus partidos de fase de grupos en casa.

Con el objetivo de asegurar duelos de alto perfil en las rondas finales, por primera vez la FIFA otorgará un estatus especial a los cuatro primeros del ranking mundial:

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Estos equipos serán ubicados en cuadrantes distintos del cuadro final siempre y cuando ganen sus grupos. El mecanismo determina que España y Argentina no pueden cruzarse hasta la final, al igual que Francia e Inglaterra. Además, los ganadores de estos grupos solo se enfrentarán a otros líderes en cuartos de final o semifinales, según el cuadrante.

Si alguna de estas selecciones termina como subcampeona de grupo, perderá este privilegio y podría cruzarse en octavos con otra potencia.

Restricciones de confederación: el verdadero rompecabezas

El sorteo debe respetar una regla central: No puede haber más de un equipo de la misma confederación por grupo, con excepción de Europa (UEFA), que puede tener hasta dos selecciones por zona debido a que aporta 16 equipos.

A medida que avanzan los botes tres y cuatro (que incluyen los clasificados por repechaje), estas restricciones dificultan completar los grupos sin caer en “bloqueos”, es decir, combinaciones imposibles de resolver.

Las rutas de repechaje interconfederacional añaden otro nivel de dificultad. Por ejemplo: La Ruta 2, con Bolivia, Surinam e Irak, solo puede entrar en un grupo que tenga dos países europeos y uno africano, para evitar conflictos por confederación. Esto obliga al sistema informático a predefinir algunos grupos disponibles antes de extraer ciertas bolas.

Asignación de posiciones dentro del grupo

Una vez sorteado un equipo, se le asignará el primer grupo disponible, en orden alfabético, cumpliendo todas las restricciones. Las posiciones internas para el calendario ya están predeterminadas.

Los cabezas de serie ocuparán el puesto 1 del grupo, y el resto será colocado en casillas fijas según el bote al que pertenezcan. Esto define automáticamente el orden de los partidos.

Por ejemplo, si Escocia es la primera selección extraída del bote tres, irá al Grupo A y ocupará la posición A2, por lo que enfrentaría a México en el partido inaugural.

Cuándo se conocerán las sedes y horarios

Las selecciones conocerán a sus rivales y fechas el viernes 5 de diciembre, pero deberán esperar hasta el día siguiente para saber dónde jugarán. El calendario de sedes y horarios será anunciado el sábado 6 de diciembre, en una transmisión especial encabezada nuevamente por Gianni Infantino y varias leyendas del fútbol.

