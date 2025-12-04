Luka Modric rompe el silencio: “Siempre quise retirarme en el Real Madrid”

Luka Modric confesó que siempre imaginó colgar los botines en el Real Madrid, un deseo que no pudo cumplir pese a haber construido una de las etapas más exitosas en la historia del club. El croata, ahora jugador del AC Milan, aseguró que su llegada al conjunto italiano representa “la situación más ideal” en este momento de su carrera.

“Siempre lo he dicho: no eran meras palabras ni halagos a los hinchas, al club o a cualquiera; mi deseo más sincero fue retirarme en Madrid. Pero, simplemente, todo tiene un principio y un fin”, expresó en una entrevista exclusiva para el programa El (Des)Éxito de los Campeones, presentado por Slaven Bilić.

“A veces no pasa lo que querías, pero a pesar de que no se haya cumplido este deseo mío de retirarme en Madrid logré lo que jamás pensaba que iba a lograr”, agregó.

Durante 13 temporadas en el Santiago Bernabéu, Modric levantó 28 títulos y se convirtió en el futbolista con más trofeos en la historia del club blanco. Además, ganó el Balón de Oro y se consolidó como uno de los jugadores más queridos por la afición madridista.

El mediocampista también recordó con emoción su despedida del club. “Cuando veo la despedida que he tenido, no lo esperaba ni en los sueños más locos. Todo era ideal, muy emotivo… yo soy muy emotivo, pero no lo dejo ver”, confesó. “Este amor de los hinchas, del club, de la gente vinculada al Madrid es algo que queda para siempre”.

A sus 40 años, Modric se muestra satisfecho con su decisión de iniciar una nueva aventura en la Serie A. “Después del Real, vayas donde vayas, es un escalón hacia abajo. Es algo indudable y lo pueden confirmar todos los jugadores”, admitió.

Sin embargo, destacó que el Milan es un destino especial: “Pienso que he venido a un club que, con su historia y su renombre está muy cerca del Real Madrid y, para mí, es la situación más ideal que podría ocurrir. Especialmente porque crecí al lado del fútbol italiano; el Milan fue mi club favorito”.

