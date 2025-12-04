“Masacre de Pozzetto” una historia real de Bogotá hace 40 años y que ahora llega a Netflix

El hombre se ubicó en la mesa número 20, cerca de la barra del restaurante, pidió un plato de espagueti y tres tragos antes de iniciar el horror. Según los registros policiales, el asesino actuó con total frialdad, un detalle que sigue impactando en la historia criminal de Colombia. Masacre de Pozzetto y tragedia en Bogotá aparecen nuevamente en la memoria colectiva.

Cuando llegó al tercer vaso de vodka, sacó el arma que ya había usado horas antes. Campo Elías Delgado, veterano de la Guerra de Vietnam, había asesinado a varias personas antes de ingresar al restaurante Pozzetto. Su caso es uno de los episodios más analizados en el país. Crimen de Campo Elías y historia real en Bogotá son búsquedas frecuentes hoy.

El 4 de diciembre de 1986 quedó marcado como una de las noches más oscuras de la capital. El asesino murió en el enfrentamiento con la policía tras desatar una masacre que dejó 29 víctimas. La fecha sigue siendo un recordatorio de violencia extrema. Masacre de 1986 y asesino de Pozzetto siguen siendo términos de gran interés público.

Una masacre que marcó a Bogotá

Durante la mañana, Campo Elías asesinó a una joven de 15 años y a su madre, antes de regresar a su apartamento, donde mató a su propia madre y la incineró. Luego atacó a seis vecinos. Este rastro de violencia aún genera análisis profundos. Crimen múltiple en Bogotá y asesinatos de Campo Elías continúan destacando en la prensa digital.

Pese a su brutalidad, el hombre tuvo la sangre fría de sentarse a cenar en un restaurante tradicional de Chapinero. Desde su mesa, inició el tiroteo que dejó decenas de heridos y fallecidos. Este hecho sigue siendo estudiado por especialistas. Pozzetto Bogotá y caso criminal histórico aparecen reiteradamente en reportes y documentales.

Testigos relataron que llevaba una gabardina oscura y un maletín con abundante munición. Los comensales se lanzaron al suelo para sobrevivir y solo unos pocos lo lograron. El caos quedó grabado en la memoria de la ciudad. Testimonios de la masacre y violencia urbana en los 80 destacan en investigaciones actuales.

El escritor Mario Mendoza conoció a Campo Elías mientras ambos estudiaban en la Universidad Javeriana. Décadas después escribió “Satanás”, obra basada en estos hechos. Su testimonio aporta nuevas perspectivas sobre el asesino. Libro Satanás y Mario Mendoza historia real siguen generando interés en lectores y críticos.

Mendoza insiste en que la Guerra de Vietnam no explica los crímenes del asesino. Afirma que la clave está en un contexto social tóxico que lo llevó al límite, inspirado incluso en “El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde”. Análisis psicológico criminal y Bogotá en los años 80 son conceptos que atraviesan su obra.

Hoy, el Pozzetto sigue operando en el mismo lugar, aunque pronto cerrará para mudarse a una nueva ubicación tras la venta del inmueble. La historia continúa viva entre clientes y trabajadores. Restaurante Pozzetto y memoria de la masacre permanecen presentes cada diciembre.