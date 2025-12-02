Estas son las 5 películas de Navidad clásicas que se pueden ver por streaming

Con la cuenta regresiva para las fiestas, muchas personas buscan películas de Navidad para entrar en el espíritu festivo. Gracias a las plataformas de streaming, es posible acceder a un amplio catálogo de opciones, ideales para disfrutar en familia o con amigos, desde comedias clásicas hasta dramas familiares con toque navideño.

Entre los títulos imprescindibles se encuentra El Grinch, un clásico disponible en Amazon Prime. Basada en la historia de Dr. Seuss, relata la vida en el pueblo de Who, donde todos celebran la Navidad con entusiasmo. Al norte, vive una criatura verde llamada Grinch (Jim Carrey), quien planea arruinar la celebración debido a su aversión por la alegría navideña.

Otra favorita de la temporada es Love Actually, la comedia romántica británica que sigue múltiples historias de amor y desamor durante las fiestas. Con un elenco estelar compuesto por Emma Thompson, Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Alan Rickman y Liam Neeson, esta película está disponible tanto en Netflix como en Amazon Prime y se ha convertido en un referente del cine navideño.

Clásicos de Disney y comedias familiares

La saga Santa Cláusula, protagonizada por Tim Allen, se encuentra disponible en Disney+. La historia comienza en Nochebuena, cuando Scott Calvin y su hijo descubren que Santa Claus se ha caído de su tejado. Scott toma el trineo y, de manera inesperada, se convierte en el nuevo Papá Noel, dando inicio a una serie de aventuras familiares.

Entre las comedias navideñas destaca Elf, con Will Ferrell interpretando a Buddy Hobbs, un duende del Polo Norte que nunca encajó por su gran tamaño. Buddy decide viajar a Nueva York para encontrar a su verdadero padre, dando lugar a situaciones cómicas y entrañables. Esta película se puede ver en Amazon Prime, y es ideal para quienes buscan humor y espíritu festivo.

Otro título destacado es La joya de la familia, un drama con elementos cómicos que gira en torno a la reunión navideña de la familia Stone. El hijo mayor lleva a su nueva novia, Meredith Morton, cuyo carácter y estilo no parecen encajar con la dinámica familiar. La película cuenta con las actuaciones de Diane Keaton, Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams, Dermot Mulroney, Claire Danes y Luke Wilson, y está disponible en Netflix y Disney+.

Además de estas películas, las plataformas de streaming ofrecen opciones que combinan humor, romance y valores familiares, permitiendo que cada espectador encuentre su favorita. Desde clásicos navideños hasta producciones contemporáneas, el cine en esta temporada busca transmitir alegría, unión y espíritu festivo.

En definitiva, ver películas de Navidad se ha convertido en una tradición digital que aprovecha las ventajas del streaming. Los títulos disponibles en Amazon Prime, Netflix y Disney+ permiten disfrutar de historias icónicas, comedias entretenidas y dramas familiares, garantizando horas de entretenimiento y momentos memorables para celebrar la magia de las fiestas.