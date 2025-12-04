Nueva ley facilita pruebas de detección de cáncer de pulmón en Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul promulgó este jueves una legislación que exige que las pólizas de seguro médico cubran los servicios de seguimiento o diagnóstico para el cáncer de pulmón, y prohíbe que se impongan costos compartidos por esos exámenes.

Tomando en cuenta que Nueva York apenas el 21.8% de los adultos en alto riesgo de desarrollar la enfermedad se han hecho estas pruebas y, aún más preocupante, alrededor del 70% de los diagnósticos de cáncer de pulmón en el estado se realizan en una etapa avanzada, esta ley puede ayudar a aumentar las probabilidades de supervivencia de los pacientes. Alrededor de 7,400 mueren cada año por esta enfermedad.

“La detección del cáncer de pulmón es una de las herramientas más importantes para combatir uno de los cánceres más mortales del país, y lo último que un paciente debería preocuparse es por los costos de bolsillo de exámenes de seguimiento esenciales”, dijo la Gobernadora Hochul en un comunicado. “Firmar esta legislación significa que miles de neoyorquinos pueden concentrarse en lo verdaderamente importante: su salud y bienestar. Con esta ley, Nueva York deja claro que nadie debe enfrentar barreras financieras para recibir la atención que necesita.”

Según la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS CAN, por sus siglas en inglés), cada año casi 13,000 personas de Nueva York reciben un diagnóstico de cáncer de pulmón, y la tasa de supervivencia a cinco años en el estado se mantiene en tan solo el 35.4%.

“La detección temprana cambia drásticamente los resultados. Dependiendo del tipo y la etapa, el cáncer de pulmón puede tener una tasa de supervivencia del 65% cuando se detecta a tiempo, pero esa cifra cae a 9% cuando se detecta después de que la enfermedad se ha propagado. Las brechas en la detección temprana tienen muchas causas, pero la principal es el costo”, indicaron en una nota de prensa donde celebraron la promulgación de la medida que entrará en efecto el 1.º de enero de 2027.

De su lado, Michael Davoli, director sénior de relaciones gubernamentales de ACS CAN de Nueva York, expresó: “Al promulgar este proyecto de ley, Nueva York ha dado un paso histórico para salvar vidas del cáncer de pulmón. Durante demasiado tiempo, las barreras de costo han impedido que las personas con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad completaran su proceso de detección, y las consecuencias han sido mortales. Esta ley cambia esa realidad”.

Además, según un análisis de Roswell Park Comprehensive Cancer Center, si las tasas de detección del cáncer de pulmón aumentan un 25%, de modo que un número equivalente de diagnósticos pase de una etapa avanzada a una potencialmente curable, Nueva York podría ahorrar $113 millones al año, incluidos $75 millones en costos de Medicaid.