Qué hacer para obtener $1,000 para cada bebé de las ‘Cuentas Trump’

El gobierno federal detalló los pasos y requisitos para que millones de familias puedan acceder al nuevo programa conocido como ‘Cuentas Trump’, un tipo de cuenta de retiro diseñada para bebés nacidos a partir de 2025 y que otorgará aportaciones directas de hasta $1,000 por niño.

Bebés elegibles recibirán una aportación automática de $1,000

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 recibirán una contribución federal inicial de $1,000 depositada directamente en estas cuentas especiales.

Las cuentas comenzarán a operar oficialmente el 4 de julio de 2026, aunque los padres podrán iniciar el trámite desde mayo mediante el Formulario IRS 4547, según informó la administración Trump.

Una vez creada, la cuenta quedará bloqueada hasta el 1 de enero del año en que el menor cumpla 18 años, momento en el que se convertirá en una cuenta IRA tradicional, sujeta a las reglas y posibles impuestos por retiro.

Cómo funcionarán las aportaciones privadas y de empleadores

Además de la contribución federal, otras personas podrán sumar dinero al ahorro del menor:

–Aportes de terceros: hasta $5,000 anuales en total por cada niño.

–Aportes de empleadores: hasta $2,500 por persona, cantidad que también se contabiliza dentro del límite anual de $5,000.

El dinero será invertido automáticamente en fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa (ETF) que siguen el rendimiento del índice S&P 500, lo que apunta a un crecimiento a largo plazo basado en el mercado bursátil.

Un impulso histórico: la donación multimillonaria de los Dell

El programa recibió un fuerte impulso financiero luego de que Michael y Susan Dell donaran $6,250 millones para ampliarlo.

Con ese monto, además de cubrir los $1,000 para los bebés nacidos entre 2025 y 2028, se garantiza que 25 millones de niños adicionales reciban cuentas con $250 de inicio.

Los Dell destacaron el impacto social del proyecto al señalar:

“Esta aportación automática de $1,000 por parte del gobierno federal le da a cada recién nacido estadounidense un inicio transformador. Estas cuentas de inversión son simples, seguras y están estructuradas para crecer en valor con el tiempo mediante los rendimientos del mercado”.

“A los 18 años, estos jóvenes estadounidenses pueden tener una base financiera para continuar su educación, capacitación laboral, comprar una casa o ahorrar a futuro. Es una idea simple pero poderosa”, añadieron.

Qué deben hacer los padres

Los padres interesados deberán:

1. Esperar al inicio del periodo de apertura en mayo.

2. Completar y enviar el Formulario 4547 del IRS.

3. Verificar la elegibilidad del menor según su fecha de nacimiento.

4. Asegurar información correcta para que la contribución federal sea depositada sin demoras.

Con esta iniciativa, el gobierno y el sector privado buscan que futuras generaciones entren a la adultez con un respaldo financiero que pueda marcar una diferencia importante en sus oportunidades.

