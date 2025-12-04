Trump estudia el exitoso modelo de jubilación australiano para adoptarlo en EE.UU., ¿cómo funciona?

El presidente Donald Trump informó que su equipo de asesores evalúa profundamente el funcionamiento del sistema australiano de jubilación, para su posible implementación en EE.UU. Con $3 billones en activos, el programa ‘superannuation’ podría ser la solución para garantizar la seguridad financiera de millones de trabajadores en los próximos años.

La administración Trump está buscando en Australia inspiración para mejorar el sistema de ahorro para la jubilación de los Estados Unidos.

“Lo estamos considerando muy seriamente”, dijo Trump este martes. “Es un buen plan. Ha funcionado muy bien”.

¿Cómo funciona el sistema de jubilación australiano?

La ‘superannuation’, o simplemente ‘super’, es el programa más importante de ahorro para la jubilación en el país insular. Para su funcionamiento, los empleadores están obligados a financiar las cuentas de ahorro de sus empleados, con el equivalente al 12% de los ingresos de un empleado. Pero también los trabajadores están obligados a aportar para su propio ahorro.

Este dinero se invierte en fondos selectos, conocidos como fondos de jubilación, que permanecen bloqueados hasta la jubilación, generando ganancias. Cuando este programa se estableció en 1992, la aportación era del 9%. Los trabajadores también pueden hacer aportaciones voluntarias para incrementar la cantidad que ahorra al final de su etapa laboral.

“No hay opción de exclusión”, explicó Tim Jenkins, de la consultora Mercer, a la cadena CNN. “Si trabajas, tu empleador debe destinar el 12 % de tu salario a tus ahorros para la jubilación, y este dinero queda bloqueado hasta que te acerques a la edad de jubilación, con algunas opciones de acceso, pero muy limitadas”.

🚨President Trump just told me that he is looking into replicating a version of the Australian retirement savings accounts program in order to increase the U.S. birth rate.



"There's a certain Australian plan that people like they're talking about," he told @DailySignal.



After… pic.twitter.com/4Amb5kxzl1 — Elizabeth Troutman Mitchell (@TheElizMitchell) December 2, 2025

Con este esquema, el programa de jubilación en Australia es el cuarto fondo de ahorro para la jubilación más grande del mundo, aun cuando por población, el país ocupa el lugar 55, en cifras de JPMorgan Chase. Actualmente, el fondo de jubilación cuenta con aproximadamente $3 billones de dólares, equivalentes a unos 4.5 billones de dólares australianos.

Por su parte, los empleados pueden elegir entre diferentes opciones de fondos que son gestionados por varias instituciones financieras, regulados por el gobierno, y se invierten en activos como acciones o capital privado.

¿Qué lo hace diferente a otros fondos de retiro en el mundo?

El programa de jubilación de Australia está calculado para enfrentar el envejecimiento de su población y ayudar a las personas a mantener un ingreso digno durante su retiro. “Con una población que envejece y tasas de natalidad en descenso, un sistema como este alivia la carga fiscal de las generaciones futuras”, explicó Jenkins.

En cuanto a su funcionamiento, el sistema de jubilación de Australia cuenta con una calificación B+ en el Índice Global de Pensiones del Mercer CFA Institute para 2025. En esta escala, Estados Unidos ocupa una posición C+.

Además, el gobierno australiano ofrece un programa público de pensiones que sirve como red de seguridad para quienes necesitan apoyo adicional. Pero el sistema ‘super’ es el principal instrumento de ahorro para la jubilación en Australia.

¿Por qué es mejor que el sistema estadounidense?

En Estados Unidos, los programas de jubilación patrocinados por el empleador, como los 401(k), son opcionales y en ellos, los empleadores pueden decidir si igualan las contribuciones de los empleados.

Pero en realidad el sistema del Seguro Social, que data de 1935 es el principal vehículo para crear ingresos de jubilación. Los trabajadores pagan impuestos al Seguro Social, que se acumulan en un fondo que se distribuye entre los beneficiarios.

Sin embargo, la cantidad necesaria para mantenerlos por encima de los umbrales de pobreza es cada vez mayor, mientras la población estadounidense envejece, disminuyendo la cantidad de personas que pueden contribuir con sus impuestos.

Además, la implementación de un sistema como el australiano en Estados Unidos no sería fácil, ya que funciona en un país con 27 millones, mientras que Estados Unidos la población es de 343 millones. Aunque los fondos de pensiones australianos son importantes inversores en activos estadounidenses, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, intervino en una cumbre sobre pensiones en Washington, D. C., en febrero, donde elogió el éxito del programa.

“Lo que ha sorprendido a los funcionarios e inversores estadounidenses es cómo la fortaleza de las políticas del sistema de jubilación de Australia (pagos automáticos de jubilación, cobertura casi universal y preservación de los ahorros hasta la jubilación) han ayudado a los australianos a generar ahorros para la jubilación líderes en el mundo”, destacó Matthew Linden, director general ejecutivo de estrategia y conocimientos de Super Members Council.

