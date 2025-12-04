Tarjeta de crédito: por qué nunca deberías pagar el mínimo mensual

Pagar únicamente el monto mínimo de la tarjeta de crédito puede parecer una salida rápida cuando el presupuesto está ajustado, pero en realidad es una de las decisiones financieras más costosas a largo plazo.

Aunque este pago evita recargos por mora y mantiene la cuenta activa, también prolonga la deuda durante meses o incluso años, generando un ciclo difícil de romper.

Según el portal especializado Consolidated Credit, esta práctica es una de las principales razones por las que los usuarios terminan atrapados en saldos interminables.

Qué es realmente el pago mínimo y cómo se calcula

El pago mínimo es la cantidad más baja que el banco exige para evitar sanciones. Generalmente se calcula como un porcentaje del saldo total (entre 1% y 3%), al que se suman los intereses y las comisiones generadas durante el ciclo de facturación.

En algunos casos, el emisor establece un monto fijo, pero lo más común es que el cálculo dependa del saldo pendiente.

Esto significa que, mientras más alto sea el monto que adeudas, mayor será el mínimo requerido. Pero aunque la cifra puede parecer manejable, la mayor parte se destina a cubrir intereses y cargos, dejando solo una pequeña fracción para el capital.

La trampa del pago mínimo

Cuando un usuario paga solo el mínimo, el saldo restante continúa generando intereses cada mes. En lugar de avanzar hacia la reducción de la deuda, se termina pagando más por financiamiento que por el capital en sí.

La consecuencia es clara:

La deuda avanza muy lento

El monto total pagado aumenta con el tiempo

El usuario se mantiene en un ciclo del que es difícil salir sin pagos más altos

Si te preguntas qué ocurre cuando pagas menos del total o menos del mínimo, la respuesta siempre incluye más intereses, cargos adicionales y un historial crediticio potencialmente afectado.

Pagar más del mínimo no solo acelera la eliminación de la deuda, sino que también te ahorra dinero y mejora tu salud financiera. Entender cómo opera este sistema es clave para evitar caer en un ciclo interminable de pagos que no ofrecen un alivio real.