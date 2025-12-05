Adamari López revela una curiosidad de su pasado amoroso: “Tengo fotos de todos los ex”

Adamari López siempre es sincera sobre su vida, y hablar de su pasado amoroso no es un tabú para ella. Esta vez le comentó a su comadre Chiquibaby lo que ha hecho con las fotos de sus exparejas. Un dato curioso: la puertorriqueña reveló que todas esas postales las conserva, incluso cuando se casó con Luis Fonsi.

“Yo tengo fotos de todos los ex, de cuando me casé, del papá de la niña, que todavía seguimos haciendo fotos porque sigue siendo parte de la familia. O sea, yo tengo fotos de todo. Tampoco lo estoy viendo constantemente, pero ahí está. Si un día me mandan a buscar alguna foto, ahí tengo”, dijo en “Ada y Chiqui De Show”.

López mencionó que no considera correcto borrar todas las postales que se tomó en algún momento con sus exparejas, ya que lo ve como una acción inmadura por parte de las personas. Haciendo eso, cree que no van a olvidar todo lo que en algún momento llegaron a atravesar o hasta disfrutar juntos.

“Hay gente que sí suele deshacerse, como si borrando las fotos se olvidara todo lo que se vivió dentro de la pareja. A mí eso me parece un poco inmaduro. Quitar todo lo que uno tiene de un ex me parece como no haber superado o haber quedado dolido de una relación y yo no tengo eso con ninguna de las personas con las que conviví”, añadió.

La conductora de televisión explicó que, más allá de que todavía mantenga las fotos con sus exparejas, no quiere decir que las visualice constantemente, pero no puede negar que, en el momento en que lo hace, vuelve a ella la nostalgia por los bonitos momentos que vivió con esas personas que en algún momento formaron parte de su vida.

“Las fotos son para mí uno de los tesoros más grandes. No es que todo el tiempo me siente a ver fotos de exnovios que he tenido, pero si en algún momento me toca volver sobre esos álbumes, me da muchísima nostalgia y sentimientos bonitos porque son momentos y oportunidades lindas que pasé, que viví y que disfruté. Entonces, ¿por qué no recordarlas con cariño?”, agregó.

Sigue leyendo:

· Adamari López y su hija Alaïa disfrutan de unas divertidas vacaciones

· Adamari López habla de la obsesión que tiene por las compras

· Adamari López decoró su casa para Navidad