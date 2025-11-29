Adamari López habla de la obsesión que tiene por las compras

Adamari López habló de la obsesión que tienen por las compras, algo que reconocen que le gustaría mejorar en su vida.

Este tema lo conversaron en el programa Desiguales, transmitido por Univision, a propósito del Black Friday de este 28 de noviembre.

“Yo compro demasiado. Yo no sé si esto lo puedo considerar como un trastorno de salud mental o es un simple deseo de comprarme cosas bonitas”, dijo la puertorriqueña en el show en el que fue invitada la psicóloga Victoria Cipolla, quien analizó este tipo de comportamientos.

La experta, ante el planteamiento de Adamari López, le respondió: “Las adicciones a las compras están reconocidas clínicamente como un trastorno al control de los impulsos, pero tiene que ver con esto, con esta necesidad que tenemos hoy en día y sobre todo con la oferta que tenemos con la tecnología y las compras”.

En su opinión, la satisfacción de comprar se traduce en dopamina barata. Sin embargo, hay que entender que esta acción no suplanta una emoción.

“Tendemos a suavizar estas emociones con las compras”, dijo sobre cómo algunas personas intentan resolver sus problemas adquiriendo cosas.

La psicóloga aclaró que esta situación se vuelve ya un trastorno cuando necesitas interrumpir tu rutina. “Todas las adicciones aparecen cuando dejamos de hacer las cosas de la vida cotidiana y empezamos a hacer exclusivamente eso”, destacó.

Adamari López bromeó con que ella no está tan mal, pues varía sus actividades. Luego le pidió un consejo a Cipolla acerca de cómo intentar controlar estos impulsos.

“Tenemos que tener en cuenta que todas estas compras vienen a suplir una emoción”, advirtió sobre cómo adquirir cosas no llena vacíos y por eso consideró que es mejor hacer cosas que se sostengan en el tiempo.

Amara La Negra, por su parte, aconsejó a la gente a controlarse y hacer actividades que generen bienestar sin necesidad de gastar dinero.

Sigue leyendo:

• Adamari López muestra cómo transforma sus looks gracias a las extensiones

• Adamari López y Chiquibaby llevan su pódcast a nuevas audiencias en ViX

• ‘La tomó de sorpresa’: Adamari López habla del divorcio de su comadre Angélica Vale