Adamari López decoró su casa para Navidad

Como cada año, la presentadora Adamari López ha sido una de las primeras en presumir la decoración navideña de su casa en Miami, Florida. Como es costumbre, la puertorriqueña quiso que el estilo fuera diferente y para eso contrató a unas especialistas.

En su cuenta de Instagram, López compartió una serie de fotos en las que se le ve posando junto con el nuevo árbol de Navidad, el cual está en una esquina de la sala de estar y que llama la atención por el color usado.

Este año, la presentadora y su hija Alaïa decidieron que el árbol tuviera un color azul grisáceo, el que combinan con otros detalles en plateado. Los elementos elegidos son bastante tradicionales: esferas de diferentes estilos y ramas artificiales.

“Les presento mi árbol de Navidad. Gracias mi querida Aniska Creations por plasmar lo que Alaïa y yo queríamos. Compartirles esto me da mucha ilusión”, escribió López en la publicación.

Desde hace años, López y Aniska Creations se han convertido en una dupla conocida. La diseñadora se ha encargado de la decoración navideña de los últimos años, pero también de la decoración en otros eventos especiales, como en cumpleaños y hasta en la Primera Comunión de la hija de la presentadora puertorriqueña.

El año pasado, el árbol de Navidad de Adamari López fue decorado con detalles dorados, lo que llamaba mucho la atención en la sala de estar de la casa, pues esta destaca por sus tonos claros.

Hay que recordar que tras separarse de Toni Costa, López se ha propuesto hacer renovaciones en su propiedad que se ajusten a sus nuevos gustos y a las necesidades de ella y de su hija.

Ha hecho cambios tanto en el interior de la propiedad, como en el exterior, incluso ha instalado una nueva piscina.

