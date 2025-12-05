CBP incauta armas de fuego y cargadores que tenían como destino México

Los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza que realizan operaciones de salida en el Puerto de Entrada de Laredo, Texas, incautaron armas, cargadores y municiones que tenían como objetivo llegar a México. Al siguiente día, otro vehículo transportaba armas de fuego, las cuales fueron confiscadas por CBP.

“Esta importante acción de cumplimiento de salida refleja la dedicación de nuestros oficiales para defender la misión de seguridad fronteriza de CBP y mantener seguras a nuestras comunidades fronterizas”, dijo el Director del Puerto Alberto Flores, Puerto de Entrada de Laredo.

11 pistolas y 10 cargadores

Los oficiales de CBP asignados al Puente Juárez-Lincoln realizaban operaciones de salida cuando seleccionaron para su inspección una camioneta Toyota Tacoma 2025 que viajaba a México.

El vehículo y el remolque fueron sometidos a un escaneo del sistema de inspección no intrusiva y una inspección canina. Tras una inspección física adicional del vehículo y el remolque, los oficiales descubrieron 11 pistolas, 10 cargadores, una empuñadura de pistola y 21 cartuchos de munición de diversos calibres ocultos entre mercancías dentro del remolque.

Las armas, municiones, cargadores y componentes de armas fueron incautados por agentes de la Oficina de Operaciones de Fronteras (OFO) de la CBP. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal sobre la incautación.

30 pistolas, 61 cargadores y efectivo

Alsiguiente día, en el Puente Internacional Anzalduas interceptaron 30 pistolas y 61 cargadores no declarados durante una acción de cumplimiento de salida.

“Esta importante incautación de armas ilustra nuestro compromiso de seguir trabajando para limitar el acceso a las armas de fuego al elemento criminal en México”, dijo Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada Hidalgo/Pharr/Anzalduas.

una Chevrolet Silverado gris que intentaba salir de Estados Unidos con destino a México. El vehículo fue seleccionado para una inspección más exhaustiva. Además el armamento, CBP también incautó $3,000 en moneda estadounidense, que se determinó “provenían de ingresos ilícitos”.

El vehículo, las armas y los cargadores fueron entregados a los oficiales del DPS de Texas, quienes arrestaron al conductor y lo transportaron a la cárcel del condado.

