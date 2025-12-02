Sospechoso del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington se declaró no culpable

El hombre acusado de abrir fuego contra miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca se declaró no culpable este martes de cargos de asesinato y agresión, durante su primera comparecencia judicial realizada por videoconferencia desde una cama de hospital, informó The Associated Press.

Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años, también resultó herido durante el tiroteo ocurrido el miércoles de la semana pasada. Durante la audiencia, y asistido por un intérprete, dijo que sentía dolor y que no podía abrir los ojos.

Su abogado defensor de oficio presentó la declaración en su nombre ante el Tribunal Superior de Washington D. C.

De acuerdo con la información citada por la agencia, Lakanwal enfrenta cargos de asesinato en primer grado, agresión con intención de matar y posesión ilegal de arma de fuego por el ataque que causó la muerte de la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y dejó herido al sargento Andrew Wolfe, de 24.

Un informe policial presentado ante la corte indica que un tercer miembro de la Guardia Nacional escuchó los disparos y vio a Beckstrom y Wolfe caer mientras el atacante gritaba “¡Allahu Akbar! (Alá es grande)”.

El documento señala que Lakanwal también persiguió y disparó contra otro soldado antes de ser detenido por las propias tropas cuando intentaba recargar.

La jueza Renée Raymond ordenó que Lakanwal permanezca detenido sin derecho a fianza.

El caso volverá a presentarse ante el tribunal el 14 de enero.

Raymond sostuvo que las acciones del acusado generaron un “terror absoluto” y afirmó que, según los indicios, el hombre viajó desde el estado de Washington con “un propósito específico”.

También calificó como “extremadamente sólida” la acusación presentada por el gobierno.

Durante la audiencia, el fiscal Ariel Dean describió el ataque como un “crimen impactante” y señaló que Lakanwal habría recorrido la ciudad antes de acercarse a las tropas desplegadas.

El abogado defensor, Terrence Austin, apuntó que su cliente no tiene antecedentes penales.

Tras la sesión, la fiscal estadounidense Jeanine Pirro declaró, de acuerdo con AP, que Lakanwal será trasladado a un centro correccional capaz de atender sus necesidades médicas cuando su condición lo permita.

Autoridades indicaron que Lakanwal ingresó al país en 2021 bajo la Operación Aliados Bienvenida, un programa de la administración Biden para reasentar a afganos tras la retirada de Estados Unidos. Su solicitud de asilo fue aprobada posteriormente durante la administración Trump, según un comunicado del grupo #AfghanEvac.

Sigue leyendo:

• Suspensión de las decisiones de asilo en EE.UU. durará “mucho tiempo”, advirtió Trump

• Noem pide a Trump prohibir viajar a EE.UU. a personas de países que enviaron “invasores”

• Guardia Nacional herido en tiroteo cerca de la Casa Blanca muestra señales de mejoría