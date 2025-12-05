Cómo saber si tu computador es compatible con Windows 11

Desde que Microsoft lanzó Windows 11, muchos usuarios se siguen preguntando si sus computadoras cumplen con los requisitos necesarios para instalarlo y utilizarlo sin inconvenientes.

Aunque la nueva versión del sistema operativo ofrece mejoras en seguridad, diseño y productividad, no todos los equipos son compatibles, por lo que no pueden ejecutarlo.

Aquí te explicamos cómo verificar esa compatibilidad del dispositivo y qué hacer en caso de que no cumpla con las condiciones mínimas.

Requisitos básicos que exige Windows 11 y cómo saber si es compatible

Microsoft estableció una serie de requisitos técnicos, en los que destaca:

Procesador de 64 bits de al menos 1 GHz con dos núcleos

4 GB de memoria RAM

64 GB de almacenamiento

Compatibilidad con TPM 2.0 y Secure Boot

Los últimos dos elementos (TPM 2.0 y Secure Boot), vinculados a la seguridad del equipo, suelen ser los que más problemas ocasionan a computadoras antiguas.

Portales especializados como Windows Central señalan que muchos equipos fabricados antes de 2017 no cuentan con TPM 2.0 activado, aunque algunos sí lo integran de manera oculta en la BIOS.

La forma más rápida y confiable de saber si un computador cumple con los requisitos es utilizar la herramienta oficial PC Health Check de Microsoft.

Tras instalarla, el programa analiza el hardware e indica si el dispositivo es compatible o qué elementos impiden la actualización.

En caso de que no lo sea, y aunque Microsoft mantiene abierta la posibilidad de hacerlo bajo riesgo por medios alternativos, no es recomendable para la mayoría de usuarios.

Qué hacer si tu computador no es compatible con Windows 11

Windows 10 recibió soporte de seguridad hasta octubre de 2025, sin embargo, esto no significa que no pueda continuar activo. La buena noticia para quienes no pueden instalar Windows 11 es que el 10 continúa siendo estable, funcional y compatible con la mayoría de programas modernos.

Para prolongar la vida útil del equipo, los expertos te recomiendan: