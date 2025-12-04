Amazon lanza programa para intercambiar un Xbox One por crédito en la plataforma 

Amazon ha activado un programa de intercambio que permite a los usuarios entregar sus consolas Xbox One a cambio de crédito para compras dentro de la plataforma. La iniciativa forma parte del Amazon Trade-In Program, que amplió recientemente sus categorías para incluir consolas de videojuegos usadas. De acuerdo con Amazon, el crédito obtenido puede aplicarse a cualquier compra elegible en su tienda en línea.

Según medios especializados como GamingBible y UNILAD, Amazon promueve este programa especialmente durante campañas de fin de año, incentivando a los usuarios a enviar sus consolas antiguas a cambio de vales o descuentos aplicables en la compra de nuevos dispositivos.

¿En qué consiste el nuevo programa de intercambio?

De acuerdo con la página oficial del programa (amazon.com/tradein), cualquier persona puede verificar cuánto vale su Xbox One respondiendo un breve cuestionario sobre su estado físico y funcionamiento. Una vez aceptado el dispositivo, Amazon emite crédito digital que se refleja automáticamente en la cuenta del usuario.

Medios como GamingBible detallaron que este programa se ha vuelto especialmente atractivo porque Amazon a veces añade bonificaciones promocionales durante eventos como Black Friday o Navidad, ofreciendo incentivos adicionales para quienes intercambien su consola vieja al comprar una nueva. Según UNILAD, algunos usuarios han recibido descuentos combinados que reducen significativamente el precio final de dispositivos como el Xbox Series S.

Cómo funciona el proceso paso a paso

Amazon explica que el proceso de intercambio se realiza completamente en línea:

Entrar a la página del Amazon Trade-In Program. Buscar el dispositivo a intercambiar, en este caso el Xbox One. Responder preguntas sobre el estado del equipo (funciona, tiene daños, incluye cables, etc.). Aceptar el valor estimado y generar una etiqueta de envío gratuita. Enviar la consola a Amazon. Recibir el crédito una vez que la evaluación confirme que el estado coincide con lo descrito.

De acuerdo con Amazon, si la consola no cumple con los requisitos, el usuario puede elegir recibirla de regreso sin costo adicional.

¿Cuánto paga Amazon por un Xbox One?

Según About Amazon, el valor final depende de la demanda y de las condiciones del dispositivo. Aunque Amazon no establece un monto fijo, medios como LADbible señalan que el rango de crédito puede variar considerablemente y que las promociones temporales pueden aumentar el valor final recibido.

Por ejemplo, durante campañas recientes de descuentos, algunos usuarios recibieron bonificaciones adicionales del 20%al usar su crédito para adquirir una consola nueva, como reportó LADbible.

