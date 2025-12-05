Corte Suprema de EE.UU. revisará la orden de Trump que limita la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos analizará la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretende restringir la ciudadanía por nacimiento a los hijos de personas que se encuentran en el país de manera irregular o temporal.

La decisión de los magistrados, prevista para comienzos del verano, podría redefinir un principio vigente desde hace más de un siglo, informó The Associated Press.

El máximo tribunal aceptó este viernes revisar la apelación de la administración Trump contra un fallo federal que bloqueó la orden.

La medida, indicó la agencia de noticias, fue firmada el 20 de enero, durante el inicio del segundo mandato de Trump, como parte central de su ofensiva migratoria, que también incluye una intensificación de redadas, el uso de autoridades migratorias ampliadas y la aplicación —por primera vez en tiempos de paz— de la Ley de Enemigos Extranjeros, un estatuto del siglo XVIII.

