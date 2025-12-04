Presidenta de México confirma reunión con Trump en Washington

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que se reunirá en Washington por separado con el Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney para conversar sobre el comercio entre México y los dos países.

Sheinbaum confirmó que viajará a Washington en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que debido a los tiempos no podría hacer uso de aerolíneas comerciales, según confirmó durante su conferencia.

La mandataria precisó que el encuentro con Trump y Carney ocurrirá momentos antes del inicio del sorteo del Mundial de Fútbol, del cual México, Estados Unidos y Canadá son coorganizadores.

La reunión de los tres mandatarios ocurre justo cuando Trump expresó que posiblemente dejará que expire dicho acuerdo para luego buscar uno nuevo con sus vecinos. En septiembre, los tres países iniciaron una fase de consultas del T-MEC de cara a su revisión en enero próximo.

Tratado “muy importante”

Sheinbaum indicó que el T-MEC “es muy importante para los tres países, es la garantía de la competitividad de esta región”, y descartó que se “termine el tratado el próximo año”.

Con relación a los aranceles, señaló a los periodistas, que México “tiene una de las mejores posiciones” con relació a los demás países.

Después de su reunión con los presidentes, tiene planeado reunirse con mexicanos que viven en EE.UU. y, la noche del viernes, volverá a la Ciudad de México para encabezar el sábado la celebración del aniversario del inicio de Gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el Zócalo capitalino.

Con información de Deutsche Welle

