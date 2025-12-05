Grupo D del Mundial 2026: Estados Unidos a luchar contra Australia, Paraguay y un equipo europeo

El esperado día llegó para la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, la US Soccer, los futbolistas y todo un país conocen ya el camino que el Team USA recorrerá en seis meses durante la Copa del Mundo que por primera vez se celebrará en tres países de manera conjunta.

El sorteo de este viernes en el Kennedy Center determinó a los rivales ante los que se enfrentará el USMNT, que como previamente ya se conocía, comanda el Grupo D como cabeza de grupo.

El momento esperado para Pochettino y la US Soccer llegó y el sorteo determinó a los rivales de los Bombos, 2, 3 y 4, respectivamente a los que se medirá en sus tres partidos ante Australia, Paraguay y un equipo europeo (entre Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo) en Los Ángeles y Seattle, respectivamente en la justa mundialista.

Debut ante Paraguay en Los Ángeles

El primer adversario de Estados Unidos que salió en el sorteo fue Australia. Los soceroos se han clasificado para todos los Mundiales desde el 2006, logrando su mejor actuación en 2022 en Qatar, cuando fueron eliminados en octavos de final por los eventuales ganadores, Argentina.

El equipo también espera superar la fase de grupos por tercera vez en su historia, tras una campaña eliminatoria prometedora en la cual clasificó automáticamente ganando su grupo muy cómodamente.

El segundo rival de Estados Unidos será la selección de Paraguay, que bajo el técnico argentino Gustavo Alfaro se ha convertido en un equipo muy sólido. Sobresalió en la segunda mitad de las complicadas eliminatorias sudamericanas para alcanzar un cupo en el Mundial, perdiendo solo un partido.

El tercer equipo del grupo D aún está por definirse. Será el ganador del playoff C europeo, que se disputará en marzo entre Turquía, Rumanía, Polonia o Kosovo.

