Javier Aguirre no queda satisfecho con el sorteo del Mundial y la incógnita europea

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 ha dejado sensaciones encontradas en el banquillo dirigido por Javier Aguirre. La selección de Aguirre ha quedado encuadrada en el Grupo A, junto a las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y un rival pendiente de definición proveniente de UEFA.

En declaraciones a la prensa posteriores al sorteo, el estratega mexicano se centró en la parte de su grupo que sí conoce, destacando la velocidad y el dinamismo de los rivales asiáticos y africanos. Sin embargo, su análisis pronto derivó en la fuente de su mayor preocupación.

Y es que Aguirre fue enfático al señalar que la falta de un nombre confirmado en el bombo europeo complica seriamente la planificación y el scouting que debe iniciar de inmediato.

Un equipo europeo proveniente de la repesca puede representar un desafío táctico muy diferente al de Corea o Sudáfrica. “Hemos hecho un pequeño análisis rápido del grupo. Sudáfrica siempre es física, y Corea del Sur tiene esa velocidad que conocemos. Son dos rivales duros,” comentó en principio Aguirre.

“Pero no me voy tan contento ni del todo satisfecho, porque queda esa duda. No conocer a nuestro tercer rival, el equipo que llega del Repechaje Europeo, es una desventaja grande a estas alturas.”

La inconformidad del “Vasco” radica en que un rival definido desde ahora permite un trabajo de inteligencia más profundo de cara a la preparación.

Enfrentar la incertidumbre de un Repechaje de la UEFA implica que el cuerpo técnico deberá estudiar a múltiples equipos hasta meses antes del torneo, retrasando la estrategia específica para el debut mundialista de su selección.

El posible tercer rival de México

Aún quedan seis cupos por definir los 48 participantes del Mundial 2026. Estos se definirán en dos repechajes, uno internacional que dará dos lugares y el europeo que completará los cuatro restantes.

Según el sorteo a México le tocará el ganador del repechaje europeo 4. Por lo que el rival del grupo A para los azteca estaría entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

