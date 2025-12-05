Donald Trump baila al ritmo de Y.M.C.A. de Village People tras el Mundial 2026 [Video]

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acaparó todas las miradas este viernes durante el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, un acto celebrado en Washington.

El líder estadounidense ha sido el anfitrión del evento en el que también han estado la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Trump ha protagonizado uno de los momento más llamativos de la ceremonia al marcarse, una vez más, su ya famoso shimmy al ritmo de su himno de campaña, Y.M.C.A. de Village People.

La escena ocurrió durante la actuación del grupo musical, que supuso el cierre del acto.

El republicano, que se encontraba al lado de Sheinbaum, empezó a realizar el gesto que lo ha acompañado en infinidad de mítines: doblar las rodillas, sacudir las caderas de un lado a otro y golpear el aire lentamente con los puños arriba y abajo.

Village People afines a Trump

Este baile se originó durante la campaña presidencial de 2020, cuando la icónica canción y su shimmy se convirtieron en un rasgo distintivo de la puesta en escena de Trump.

Aquellos gestos se viralizaron en redes sociales hasta convertirse en un fenómeno que incluso han replicado otras personalidades.

De hecho, el Trump dance se ha repetido en eventos deportivos. Los jugadores de fútbol americano Calvin Ridley de Tennessee Titans, Nick Bosa de San Francisco 49ers, y Za’Darius Smith de Detroit Lions, son algunos que han reproducido el baile. Asimismo, el futbolista Christian Pulisic o el equipo inglés Barnsley F.C. también lo han utilizado para celebrar goles.

