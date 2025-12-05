Guardia Costera incauta en Florida $28 millones de dólares en narcóticos

La Guardia Costera de Miami Beach junto con CBP y el Departamento de Seguridad Nacional incautaron un cargamento de cocaína de aproximadamente 3,175 libras al este de Government Cut.

CBP informó que el valor estimado de los narcóticos es de $28 millones de dólares. “Esta fue la mayor incautación de cocaína en una estación de la Guardia Costera de los Estados Unidos desde 1995”, declaró el teniente Matthew Ross.

“¡Un reconocimiento a nuestras Unidades Marinas de Miami y Fort Lauderdale! Trabajando en conjunto con la Guardia Costera de EE. UU., HSI y OFO, esta semana incautaron 1600 kg de narcóticos ilegales en aguas del sur de Florida. Un trabajo en equipo impecable = otra gran victoria para los buenos. ¡Orgullosos de esta tripulación!”, escribieron en X.

“Proteger fronteras del tráfico ilícito de drogas”

Las autoridades detallaron que las tripulaciones de los barcos e CBP AMO ayudaron con múltiples unidades marinas y herramientas de búsqueda especializadas tras la ubicación por parte de la tripulación de la Estación de la Guardia Costera de Miami Beach.

“Proteger nuestras fronteras marítimas del tráfico ilícito de drogas y las organizaciones criminales transnacionales sigue siendo una de nuestras principales prioridades. La Guardia Costera y nuestros aliados policiales federales, estatales y locales se mantienen alertas en nuestros esfuerzos conjuntos para mantener la seguridad de nuestras fronteras marítimas, impidiendo que los narcóticos ilícitos lleguen a nuestras comunidades”, añadió Ross.

Mil paquetes de cocaína

El equipo canino de Operaciones de Campo del Puerto Marítimo de Miami (OFO) alertó sobre múltiples ubicaciones dentro de la embarcación. Una inspección física realizada por agentes de AMO descubrió más de 1,000 paquetes ocultos de cocaína, con un peso de más de 3,000 libras. Agentes federales detuvieron a tres personas.

“Desmantelar el contrabando marítimo de narcóticos de esta manera demuestra el poder del trabajo en equipo para proteger a nuestra nación y responsabilizar a los criminales”, declaró el director ejecutivo Andy Blanco.

“Se debe advertir a los contrabandistas que todo nuestro equipo gubernamental está vigilando y serán capturados”, advirtió Blanco.

Sigue leyendo: