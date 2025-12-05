Hijo mayor de Jair Bolsonaro será candidato a la presidencia de Brasil

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, para disputar las elecciones de 2026, días después de ingresar a prisión condenado por golpismo. El político de 44 años es considerado más moderado que su padre y recibió el apoyo del Partido Liberal para lanzarse a la carrera electoral, muy probablemente contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Con gran responsabilidad confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, escribió el senador en la red social X.

“Me pongo delante de Dios y de Brasil para cumplir esta misión”, agregó el político, que es abogado y ocupa un escaño en el Senado desde 2019.

El presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, también compartió la noticia sobre la decisión. “Confirmado. Flávio me dijo que nuestro capitán (Jair Bolsonaro) ratificó su candidatura. Bolsonaro habló, ¡está todo dicho! Estamos juntos”, comentó Costa Neto, en declaraciones al medio Poder 360.

Un Dios que no abandona

Líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, el expresidente entró a fines del mes pasado en prisión en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado en 2022 contra Lula, con quien perdió las elecciones.

De los hijos de Bolsonaro, Flávio es considerado un mayor articulador político, mientras que Eduardo y Carlos suelen adoptar un tono más agresivo en sus declaraciones políticas.

A través de una publicación en sus redes sociales con tono de crítica al actual Gobierno y un fuerte contenido religioso, el senador Bolsonaro enumeró una serie de problemas que, según él, aquejan al país bajo la actual administración del presidente Lula.

“Muchos se sienten abandonados”

“Nuestro país atraviesa momentos difíciles, en los que muchos se sienten abandonados, los jubilados son robados por el propio gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales vuelven a ser saqueadas, no dejan de crearse o aumentarse nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen expectativas de futuro”, escribió.

Por todo ello, manifestó que no se va a “quedar de brazos cruzados” viendo “cómo la esperanza de las familias se apaga” y cómo “sucumbe” la democracia brasileña.

El discurso culminó con un mensaje de fe, característico de la retórica política conservadora brasileña, en el que enfatizó la importancia de su misión. “Creo en un Dios que no abandona a nuestra nación”, sentenció.

