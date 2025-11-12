Ex asesora de dos gobernadores de Nueva York acusada de trabajar como agente comunista de China: juicio

Comenzó el juicio en Brooklyn contra Linda Sun, ex asesora de dos gobernadores de Nueva York, acusada de trabajar como agente no registrada del gobierno chino.

Sun se desempeñó como jefa adjunta de gabinete de la actual gobernadora Kathy Hochul y también trabajó en la administración de su predecesor, Andrew Cuomo desde 2012. Ninguno de estos políticos ha sido acusado de ningún delito en este caso.

La acusada fue nombrada jefa adjunta de gabinete de Hochul en septiembre de 2021 y dejó el cargo en noviembre de 2022 para asumir como subcomisionada en el Departamento de Trabajo (DOL) de Nueva York. Fue despedida de allí en marzo de 2023 tras “pruebas de mala conducta”, según declaró un portavoz de Hochul el año pasado.

Desde el año pasado Sun enfrenta cargos de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), fraude de visas, tráfico de extranjeros y conspiración para el lavado de dinero. Su esposo Chris Hu también será juzgado bajo cargos de conspiración para el blanqueo de dinero, fraude bancario y uso indebido de medios de identificación. Ambos se han declarado “no culpables”.

Cuando Sun fue acusada formalmente en septiembre del año pasado, los fiscales declararon que había eliminado referencias a Taiwán de las comunicaciones del estado Nueva York e impedido que funcionarios taiwaneses se reunieran con líderes estatales. En otra ocasión, al parecer Sun impidió que un mensaje de Año Nuevo Lunar incluyera referencias a la detención de uigures, un grupo minoritario, en campos estatales, según la acusación.

Los fiscales federales afirman que en un allanamiento en la casa de Sun se encontraron artículos de lujo como un reloj Rolex y un Ferrari Roma -auto deportivo con un precio base de más de $254,000 dólares-, producto de supuestos sobornos por impulsar clandestinamente la agenda del Partido Comunista Chino mientras trabajaba en la gobernación de Nueva York.

Los abogados defensores sostuvieron en los documentos presentados antes del juicio que los fiscales habían basado el caso en una interpretación novedosa de la Ley FARA, que establece que toda persona que trabaje para un gobierno extranjero debe registrarse ante el Departamento de Justicia (DOJ), explicó The New York Times.

El caso contra Sun y su esposo es uno de los muchos que los fiscales federales han presentado en los últimos años para combatir la influencia e infiltración encubiertas del gobierno chino en Estados Unidos, destacó CNN.

Sun, ciudadana estadounidense naturalizada nacida en China, trabajó en varias agencias estatales durante los mandatos de los gobernadores demócratas Hochul y Cuomo. Su esposo es un ciudadano estadounidense que dirigía numerosos negocios en Nueva York, incluyendo una empresa de exportación de mariscos, según la acusación.

Más tarde, en junio de este año, Sun y su esposo ​​también fueron acusados de recibir millones de dólares en comisiones ilegales de dos proveedores con contratos estatales para el suministro de equipo de protección durante la pandemia de COVID-19. La acusación alega que mintieron a funcionarios estatales de Nueva York al afirmar que el gobierno chino había recomendado a los dos proveedores.

Los fiscales alegaron que la pareja lavó dinero obtenido mediante la trama, comprando una casa de $4 millones de dólares en los suburbios de Nueva York, un condominio de $2 millones con vista al mar en Honolulu (Hawaii) y varios autos de lujo.

En enero de 2019, según los fiscales, Sun escribió a un funcionario del gobierno chino: «Valoro mucho mi relación con el consulado y he hecho mucho para que la relación entre el Estado y el consulado prospere durante mi tiempo con (Político-1). Ciertamente, he logrado cortar toda comunicación entre las oficinas económicas y culturales de Taiwán y el Estado. He rechazado todas las solicitudes de su oficina».

El funcionario chino respondió: «Lo sé y agradezco su ayuda», según la acusación. Y añadió: «Ahora que estamos en la sección política, usted es el enlace más importante entre (Político-1) y su equipo».

Según la descripción de la acusación, el “Político-1” se refiere al entonces gobernador Cuomo y para ese momento Hochul era su vicegobernadora.

Dramático inicio del juicio

“Linda Sun hizo lo que se le encomendó. Eso es lo que demostrarán las pruebas”, declaró su abogado, Jarod Schaeffer, el miércoles, durante su alegato inicial en el juicio en el Tribunal Federal de Brooklyn, reportó Daily News. “Y no cometió ningún delito al cumplir con su trabajo”. Agregó que Sun “nunca tuvo que registrarse como agente extranjera porque no lo era” y afirmó que sus acciones se ajustaban a la política de Estados Unidos y del estado de Nueva York.

“Falsificó la firma de la gobernadora Hochul en cartas para invitar a funcionarios chinos a visitar Nueva York”, declaró la fiscal federal adjunta Amanda Shami, añadiendo que Sun incluyó secretamente a un funcionario del Consulado chino en una teleconferencia del gobierno de Cuomo sobre la crisis de la COVID-19. “Este caso trata sobre traición. Este caso trata sobre codicia… Su lealtad estaba en venta, y el gobierno chino, que quería influir en el gobierno del estado Nueva York, estaba dispuesto a pagarle a Sun”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

“En cierto modo, resulta significativo que el proceso contra Sun haya continuado. El fiscal especial Robert Mueller presentó casos de agentes extranjeros contra numerosos aliados importantes de Donald Trump durante su primer mandato, a muchos de los cuales posteriormente indultó. Y a principios de este año, el Departamento de Justicia de Trump indicó que restaría prioridad a las campañas de influencia extranjera, esbozando un cambio de estrategia en un memorándum de febrero y retirando los cargos de agente extranjero o corrupción contra políticos como el representante Henry Cuellar (demócrata por Texas) y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams“, comentó Politico.

En un caso similar, en diciembre de 2024 Chen Jinping, un ciudadano estadounidense de origen chino, se declaró culpable de cargos federales de ayudar al gobierno de ese país a establecer una “estación de policía” secreta e ilegal en Chinatown (NYC) para rastrear y acosar a disidentes.

Previamente en agosto de ese año Shujun Wang, veterano académico chino estadounidense, fue hallado culpable en Nueva York de utilizar su reputación como activista a favor de la democracia para recopilar información sobre disidentes y dársela al gobierno de su país natal.