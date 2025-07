75% se queja de tarjeta OMNY del caótico Metro de Nueva York, aunque la aprueban: sondeo privado

Además de la inseguridad y la anarquía, los usuarios del inevitable Metro de Nueva York tienen ahora otro sinsabor: la tarjeta OMNY lanzada con mucho ruido para sustituir a la icónica MetroCard acumula quejas masivas, según una reciente encuesta independiente.

Casi 75% de los consultados por el Consejo Asesor Ciudadano Permanente a la MTA (PCAC) reportaron haber tenido al menos un inconveniente con la tarjeta de pago OMNY (One Metro New York), lanzada progresivamente en 2019. Según la encuesta, sólo 26% no ha tenido ningún problema.

PCAC encuestó a 392 usuarios de OMNY a través de redes sociales, correo electrónico, foros comunitarios y grupos de apoyo entre el 2 de junio y el 7 de julio para obtener su opinión sobre el sistema. La comodidad de poder pagar de diversas maneras, incluyendo usando tarjeta o teléfono, satisface a los usuarios de OMNY.

Pero 42% reportó problemas con los lectores digitales que no aceptaban su tarjeta. Otras quejas entre los usuarios incluyen cargos adicionales o inesperados en sus cuentas. Sin embargo, los encuestados se mostraron “generalmente positivos” sobre el cambio a OMNY y el 54% le otorgó una calificación de 4 ó 5 puntos sobre 5.

Actualmente más del 75% de los pasajeros usan OMNY para pagar sus viajes. Incluso antes del anuncio de que la MetroCard dejará de venderse el 31 de diciembre de 2025, muchos ya habían optado por el método de pago sin contacto. “La Nueva York post pandemia se ha convertido en una ciudad donde el uso de la tarjeta es más fácil y, a pesar de los problemas tecnológicos de OMNY, tocar la pantalla instalada en cada puerta de pago con el teléfono o la tarjeta suele ser más rápido que pasar una tarjeta física”, comentó The New York Times.

“Nuestra encuesta muestra que los pasajeros se muestran optimistas de que OMNY pueda unificar los sistemas de transporte de la región y convertirlos en una forma más conveniente y fluida de viajar”, explicó Lisa Daglian, directora ejecutiva de PCAC, citada por amNY.

En respuesta Jessie Lazarus, subdirectora de negocios comerciales de la MTA, explicó que la agencia ha realizado sus propias consultas más favorables hacia OMNY. “Es difícil tomar en serio una pequeña encuesta en línea “push-up” cuando dos veces al año, durante los últimos tres años, hemos preguntado a más de 70,000 pasajeros cómo se sienten; y la opción de pagar con tarjeta sin contacto siempre supera a la MetroCard”, afirmó. “Cada día el 75% de los pasajeros elige la rapidez, el ahorro y la comodidad de pagar con tarjeta”, añadió.

Mientras tanto, la agencia informó el mes pasado que una falla en el software de OMNY provocó que los pasajeros reportaran errores de lectura y pago. Además el presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, anunció que la agencia no aumentaría las tarifas en agosto como estaba previsto. Sin embargo, afirmó que “con toda probabilidad” un incremento ocurrirá este año.

Con base en los comentarios de los pasajeros, PCAC tiene varias recomendaciones para la MTA, como actualizar la interfaz de OMNY para que los pasajeros puedan ver más información sobre sus cuentas, como el saldo y la fecha de vencimiento, en la pantalla de pago tal como mostraba la MetroCard. El grupo también desearía que se realizara una campaña de concientización pública e información sobre el sistema.

“Confiamos en que, con el tiempo, OMNY alcanzará su máximo potencial y se crearán los incentivos tarifarios adecuados, especialmente dado el firme enfoque de la gobernadora (Kathy) Hochul en la asequibilidad”, afirmó Lisa Daglian, directora ejecutiva de PCAC.

OMNY no ofrece un pase mensual tradicional como la MetroCard. En su lugar, utiliza un sistema de límite de tarifas donde se paga por viaje, pero después de 12 viajes en un período de 7 días.

Por ello, según las consultas que reciben los empleados de MTA en las estaciones, uno de los inconvenientes de la OMNY es que es más confusa de usar para los turistas o pasajeros ocasionales porque la tarifa semanal ilimitada no puede comenzar cualquier día como la MetroCard, sino siempre será el día que se haya usado por primera vez. Por ejemplo, si la persona la activó un jueves, ese será siempre el día para comenzar “su semana”. Pero muchos no saben ni recuerdan la fecha cuando la usaron por primera vez.

Inseguridad e insatisfacción

Menos de la mitad (45%) de los pasajeros se sienten seguros o satisfechos dentro de los trenes y estaciones, según la última encuesta semestral de la MTA. La violencia es constante en el transporte público de NYC. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

Un reciente estudio privado, analizando data del Departamento de Transporte (DOT) de 2021-2023, determinó que el estado Nueva York tiene el transporte público más peligroso del país. La semana pasada William Blount fue condenado a la pena máxima por atacar brutalmente a martillazos a la científica Nina Rothschild en la cabeza durante un robo en una estación del Metro de Nueva York en Queens en 2022.

Esta semana un pasajero fue apuñalado varias veces dentro de un vagón en El Bronx. A mediados de junio un hombre de 50 años fue hallado apuñalado en la nuca en una estación en Greenwich Village y aunque fue trasladado vivo al hospital murió después, siendo oficialmente el 2do homicidio este año en el Metro de Nueva York.

En marzo el gobierno de Donald Trump amenazó con retirar la financiación federal del sistema de transporte público de la NYC si no presentaba un plan para abordar la delincuencia. Las autoridades municipales respondieron que existían planes para reducir el crimen en el Metro y señalaron estadísticas que mostraban que la delincuencia había disminuido. Ese mismo mes una mujer mayor fue abusada en una estación en Chinatown, Manhattan.

El 4 de abril el alcalde Eric Adams viajó en el subterráneo con el secretario del DOT, Sean Duffy, quien mantuvo sus críticas a las condiciones del Metro y su amenaza a recortar fondos federales a MTA y el estado Nueva York. Menos de una semana después un mexicano murió dentro de un vagón en el Bajo Manhattan y luego su cadáver fue violado y le robaron sus pertenencias. En 2023 se estimó que unos 3,400 desamparados estaban morando en vagones.