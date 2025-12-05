Mundial 2026 en cifras: 104 partidos, $13,000 millones en ingresos y el presupuesto más alto de la historia

Este viernes se celebró el sorteo para el Mundial 2026, que está a seis meses de su inauguración. Se tratará de una edición histórica por el volumen de logística que implicará, con 48 equipos participantes por primera vez en la historia, que disputarán 104 partidos, con los que se estima una derrama de $13,000 millones de dólares en ingresos para los tres países organizadores: Estados Unidos y de manera secundaria México y Canadá, por lo que será un desafío logístico sin precedentes.

El presupuesto para la Copa del próximo año será de $3,756 millones de dólares, una cifra con la que se podrían construir alrededor de 20 estadios de futbol de tamaño medio. Sin embargo esta cantidad tiene el sello del dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, que busca expandir la influencia de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, hasta llevarlo a una escala sin precedentes.

Esta nueva apuesta será replicada dentro de cuatro años, cuando el evento más importante de la FIFA celebre su edición de centenario y que, por primera vez en la historia será coorganizada en seis países y tres continentes: España, Marruecos y Portugal como las sedes principales, pero que incluirá partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay, en homenaje a la primera edición de 1930, que se celebró en Uruguay.

“Estamos ansiosos por dar la bienvenida a los aficionados de todo el mundo. He dado instrucciones a todo mi equipo para hacer todo lo posible para que este Mundial sea un éxito sin precedentes”, presumió el presidente estadounidense, Donald Trump, con la intención de darle el toque grandilocuente de la cultura estadounidense a esta edición: “Será el torneo de futbol más grande, seguro y extraordinario de la historia“, aseguró.

Los mundiales sin precedentes del siglo XXI

El evento en 2026 agregó la participación de 16 selecciones más que en las ediciones anteriores e incluye a equipos que difícilmente hubieran participado antes: Cabo Verde, Haití, Uzbekistán, Jordania, entre otros.

Su participación permitirá que tengamos 40 partidos más que en ediciones anteriores y una ronda de eliminación adicional de 32 equipos en la segunda ronda. Ahora, para ser campeón, habrá que disputar ocho partidos, uno más que en las recientes ediciones.

En cuanto al negocio, también las estimaciones no tienen precedentes: En el plan 2023-26, la organización del torneo estimó un presupuesto de $3,756 millones de dólares para generar unos $13,000 millones de dólares en ingresos, que incluyen récords en venta de derechos de televisión, patrocinios, entradas y paquetes de ‘hospitality’.

Esta edición también incluye la segunda cifra más alta en sedes con 16: de las cuales 11 estarán en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá. La edición del 2002 incorporó 20 sedes en Japón y Corea del Sur, contó con 20 sedes.

Sin embargo el desafío logístico será enorme, ya que la distancia entre sedes, incluso dentro de Estados Unidos es impresionante. Solo entre Los Ángeles y Boston, hay una distancia de 2,591 millas, la mayor distancia entre sedes en la historia del mundial.

En el caso de México, que tendrá el partido inaugural, jugará en la capital, así como en las ciudades de México y Monterrey, así como en Atlanta, como parte de la actividad del grupo A. Mientras que Canadá, jugará partidos al otro extremo del subcontinente, en Toronto, Vancouver, Los Ángeles, Seattle y San Francisco, en actividad del Grupo B.

En el caso de Estados Unidos, que jugará en el grupo D, se jugará en Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Vancouver.

El desafío logístico para los aficionados

En más de un mes de actividad, entre el 11 de junio y el 19 de julio, la final se disputará en el espectacular MetLife Stadium de Nueva Jersey, que será el tercer estadio con mayor capacidad del torneo, con un aforo para 82,500 espectadores, solo detrás del Estadio Azteca (83,000) y el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys de la NFL, con 94,000 localidades, que acogerá una de las semifinales.

Todos los estadios que utilizará la FIFA en Estados Unidos son sedes de equipos de la NFL, la liga deportiva más poderosa del mundo en ingresos.

Para un aficionado que desee seguir a un equipo en específico, enfrentará un desafío logístico, que reflejará el mundo globalizado en el que se desarrollará el torneo: viajes de horas entre sedes, hospedaje y coordinación de transportes pondrán a prueba la magnitud del evento, con millones de aficionados de todo el mundo moviéndose entre las 16 sedes.

