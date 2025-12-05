Sigue en vivo el sorteo Mundial 2026: Minuto a minuto para conocer cómo quedará la Fase de Grupos

Minuto a Minuto del sorteo del Mundial de 2026

12:13 ET: Gianni Infantino realiza las palabras iniciales del sorteo: “La FIFA es el proveedor de felicidad de la humanidad, saludamos al presidente Donald Trump”

12:10 ET: Kevin Hart y Heidi Klum presentan el sorteo tras la apertura de Andrea Bocelli

12:03 ET: Andrea Bocelli realiza la apertura musical del sorte para la Copa del Mundo

🤵‍♂️El Kennedy Center retumba con la voz de Andrea Bocelli para la apertura del Sorteo Final de #ElMundialEsNuestro 🏆



11:45 ET: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofrecen declaraciones a los medios de comunicación

11:25 ET: El director técnico de la selección de México, Javier Aguirre, se presenta en la alfombra para el sorteo

11:20 ET: Carlo Ancelotti hace acto de presencia en el lugar del sorteo

Estamos a pocos minutos de conocer en cuáles grupos quedarán cada una de las selecciones clasificadas para la Copa del Mundo 2026 de la FIFA que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, y en El Diario de Nueva York te llevaremos el minuto a minuto de lo que sucederá en este sorteo celebrado en la ciudad de Washington.

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas será el escenario de uno de los sucesos más importantes en el planeta al contar con el primer sortero de un Mundial que incluirá a 48 selecciones y donde cada uno de los participantes verá cuáles son sus rivales y las estrategias que tendrán que aplicar para salir victoriosos de dichos partidos.

Listado de la Fase de Grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Estados Unidos, México y Canadá:

Durante este evento estarán presentes grandes figuras del balompié mundial y demás personalidades de otros deportes y del mundo del espectáculo para formar parte de la revelación de cada una de las selecciones y los respectivos grupos en los que estarán.

Rio Ferdinand, leyenda del fútbol mundial y excapitán de la selección inglesa, será el encargado de seleccionar a casa uno de los 48 países en los 12 respectivos sectores conformados por cuatro equipos cada uno; asimismo estará el capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, acompañado por figuras como el múltiple campeón de la NBA, Shaquille O’Neal, la leyenda del fútbol americano de la NFL, Tom Brady, y uno de los mejores jugadores de hockey sobre hielo en la NHL de la historia, Wayne Gretzky.

Gianni Infantino habla sobre posibles cambios en el Mundial de 2034. Crédito: Charles Sykes | AP

Por otro lado, el sorteo también contará con diversas personalidades del espectáculo, como la supermodelo y ganadora del Emmy Heidi Klum, el actor Kevin Hart y el actor y productor Danny Ramírez; mientras que el ambiente musical estará protagonizado por el maestro Andrea Bocelli.

