Scaloni advierte que “en el fútbol no hay nada fácil” tras conocer el grupo de Argentina en el Mundial 2026

Tras conocer a los rivales que enfrentará Argentina en la primera fase del Mundial 2026, Lionel Scaloni mantuvo su postura característica de bajo perfil.

El sorteo, que emparejó a la Albiceleste con en el grupo J con Argelia, Austria y Jordania generó optimismo en el entorno, pero no así en el cuerpo técnico.

En declaraciones a la prensa, el estratega argentino se enfocó en la filosofía que llevó a su equipo a la gloria en la edición pasada, enfatizando que la complacencia no tiene lugar en su selección.

El mensaje de Scaloni: evitar la confianza excesiva

Scaloni reconoció que la composición del grupo de Argentina puede parecer favorable en comparación con otros grupos, pero rápidamente recordó la naturaleza impredecible de la máxima cita futbolística.

“Si vemos los grupos, claro, uno puede pensar que hay peores. Pero la realidad es que en el fútbol no hay nada que sea fácil o que esté asegurado,” declaró el argentino.

Lionel Scaloni va por su segunda Copa del Mundo. Crédito: AP

“Los Mundiales son diferentes. Cualquier rival que está aquí es porque tiene mérito y nos va a complicar, ya sea el equipo africano, el asiático o el europeo. Vamos a tener que dar el máximo desde el primer partido“, completó.

El mensaje de Scaloni es una advertencia directa a la plantilla y a los aficionados para que no caigan en el exceso de confianza. El entrenador prioriza el respeto por los rivales y la meticulosa planificación del cuerpo técnico, reiterando que la dificultad del Mundial 2026, con más equipos y más partidos, exige una preparación impecable, independientemente de los nombres que salieron del bombo.

