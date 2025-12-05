USCIS forma unidad especial para detectar terroristas y extranjeros criminales que representan amenaza para EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció el instauración de una unidad especializada para fortalecer las capacidades del sistema migratorio de Estados Unidos para detectar a terroristas y extranjeros criminales que representan una amenaza potencial a la seguridad pública del país o que han cometido fraude u otros delitos.

USCIS también añadió a través de un comunicado a los nacionales extranjeros que hayan cometido un delito.

“Nos dará capacidad de salvaguardar la seguridad nacional”

El Centro de Investigación de USCIS tendrá su sede en Atlanta, y en cuanto esté en pleno funcionamiento, centralizará la investigación mejorada de extranjeros y permitirá que la agencia responda con mayor agilidad a los cambios en un panorama de amenazas en constante evolución.

“El papel que desempeña USCIS en el sistema de inmigración del país nunca ha sido tan crucial. A raíz de varios incidentes recientes de violencia, incluido el de un nacional extranjero que atacó a los miembros de la Guardia Nacional en suelo estadounidense, el establecimiento de este centro de investigaciones nos dará capacidad aún mejor para salvaguardar la seguridad nacional y garantizar la seguridad pública”, dijo director de USCIS, Joseph B. Edlow.

La unidad especializada se basará en todo el espectro de capacidades de investigación y verificación clasificadas y no clasificadas, además proporcionará una revisión complementaria más exhaustiva de las solicitudes y peticiones de inmigración. Estas revisiones aprovecharán las tecnologías de vanguardia, incluida la inteligencia artificial.

“Bajo la administración Biden, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos se vio obligado a acelerar los procesos de inmigración y naturalización sin tener en cuenta cómo eso afectó la seguridad nacional y seguridad de nuestras comunidades”, expresó Edlow.

Utilizará recursos del DHS

El director de USCIS indicó que están construyendo más medidas de protección que “garantizan que el fraude, el engaño y las amenazas no violen la integridad de nuestro sistema de inmigración”.

El centro utilizará los recursos de verificación de antecedentes del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias de la ley y orden, así como de la comunidad de inteligencia para llevar a cabo este trabajo crítico.

El equipo realizará revisiones de las solicitudes pendientes, así como una revisión más detallada de todas las solicitudes que fueron aprobadas para los extranjeros. Estas revisiones será primero para las solicitudes de los países de interés designados por el presidente Trump.

Esta iniciativa se alinean con la orden ejecutiva que firmó el mandatario en donde protege al país , contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública.

Sigue leyendo: