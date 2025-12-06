Competidor de Home Depot y Lowe’s se declara en bancarrota, víctima de los aranceles de Trump

North American Builders Supply (NABS), un minorista que compite directamente con Home Depot y Lowe’s, se declaró bancarrota bajo el Capítulo 11 ante un Tribunal en Illinois, el 3 de diciembre, por deudas significativas mientras busca reestructurar sus operaciones, aunque mantiene las puertas abiertas para sus clientes.

Se trata de la quiebra más reciente de la gran cantidad de negocios en el país que no han podido continuar operando, aunque en este caso, sus propietarios están intentando evitar el cierre definitivo, aunque también enfrenta una serie de reclamaciones pendientes que debe saldar, según documentos judiciales.

Este proceso, mediante el Capítulo 11 es diferente de los procedimientos de quiebra del Capítulo 7, donde las empresas entran en liquidación.

Cooling Housing Market Slows Home Remodeling Activity as Consumers Hold Back



The slowdown in the U.S. housing market is now extending into the home improvement sector, as homeowners grow more hesitant to take on major renovation projects. Retailers and remodeling companies… pic.twitter.com/gmGrH46vyM — Nadlan – The Real Estate Investors Forum USA (@ijdVJX9PyH8N1WG) December 6, 2025

El negocio de NABS

La empresa se dedica a la venta de diferentes tipos de puertas y herrajes. También trabaja con fabricantes de ventanas como Pella Corporation, aunque está lejos de los volúmenes que manejan Lowe’s y Home Depot que dominan el mercado de materiales de construcción.

North American Builders Supply, Inc., proveedor de materiales de construcción con sede en Yorkville, Illinois, declaró al tribunal un estimado entre $500,001 y $1 millón en activos y pasivos.

La solicitud incluye numerosos acreedores comerciales y líneas de crédito entre sus mayores reclamaciones sin garantía. Entre los principales acreedores sin garantía se encuentran Bluetape, Inc. ($503,219 dólares), Kapitus Servicing, Inc. ($149,596 dólares) y una parte sin garantía de una reclamación del Banco Central de Illinois ($94,131 dólares).

Mientras que sus competidores se siguen expandiendo: en agosto, los propietarios de Lowe’s anunciaron un acuerdo por un valor de casi $8,800 millones de dólares que les permitiría comprar Foundation Buildings Materials, una cadena con más de 370 tiendas en Estados Unidos y Canadá.

Previamente, adquirieron Artisan Design Group por $1,300 millones de dólares, para mantener el volumen de ventas que tiene Home Depot.

North American Builders Supply Files for Bankruptcy Amid Supplier Debts



🚨BANKRUPTCY FILING ALERT🚨

North American Builders Supply, Inc.

Case: 25-18572

📊Assets: $0.5M-$1M | Liabilities: $1.0M-$10M | Creditors: 1-49 | Industry: Construction Supply



Chapter 11 – Filing Summary… — RK | Consultants (@_RKConsultants) December 4, 2025

El impacto negativo de los aranceles en la industria de la vivienda

La política de aranceles globales de Donald Trump ha afectado significativamente a estos negocios relacionados con las remodelaciones de los hogares, debido a que la mayoría de los insumos y productos que comercian, son de origen importado, por lo que han tenido que aumentar sus precios y redujeron sus ventas.

“Este factor también ha encarecido el costo de construir una casa nueva hasta entre $7,500 y $10,000 por vivienda”, declaró Rob Dietz, economista jefe de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), a CNBC, citando estimaciones de constructoras estadounidenses.

El año pasado, la NAHB estimó que cada que aumenta en $1,000 en el precio medio de una vivienda nueva, desincentiva a aproximadamente 106,000 compradores potenciales. Actualmente, el precio promedio de una nueva construcción ronda los $422,000 dólares y este aumento se trasladará, tarde o temprano, al comprador final.

El mayor impacto se ha dado en el precio de la madera, donde “se espera que alcance hasta unos $4,900 dólares por vivienda en promedio”, de acuerdo con el Leading Builders of America, el grupo comercial que representa a la mayoría de los constructores de viviendas que cotizan en bolsa del país”.

“Si bien Estados Unidos produce algo de madera, aproximadamente un tercio de esta materia prima proviene de Canadá y si los precios aumentan con las importaciones, los productores nacionales también suelen aprovechar para subir sus precios, dañando a toda la industria de la construcción de viviendas”, explicó Steve Martínez, presidente de Tradewinds General Contracting en Boise, Idaho.

Y agregó: “Todos nuestros contratos son a precio fijo, lo que significa que desde que licitamos un proyecto hasta que comenzamos y solicitamos los materiales, los precios pueden variar drásticamente. Pero estamos intentando preordenar la mayor cantidad de material posible”.

Por ello, aunque los precios crecientes también afectan a actores importantes como Home Depot, están en mejores condiciones de mitigar y predecir el impacto que los minoristas más pequeños.

El caso de NABS, por su parte, ilustra cómo proveedores medianos, sin el poder de negociación de las grandes cadenas, quedan atrapados entre contratos, inventarios más caros y clientes sensibles al precio.

