Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 6 de diciembre de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 6 de diciembre. El total del pozo de los premios en efectivo es de $12,400,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 6 de diciembre

Los números ganadores son: 02 03 05 07 11 12 13 17 27 34 40 49 56 58 59 62 64 69 70 80

Números ganadores de Numbers del sábado 6 de diciembre

Combinación mediodía: 08 08 07

Combinación noche: 09 00 08

Números ganadores de Win 4 del sábado 6 de diciembre

Combinación mediodía: 07 08 02 01

Combinación noche: 05 06 07 06

Números ganadores de Take 5 del sábado 6 de diciembre

Combinación mediodía: 16 26 34 35 36

Combinación noche: 06 16 20 26 31

Números ganadores de Cash4Life del sábado 6 de diciembre

Los números ganadores son: 02 06 41 48 52

Recomendaciones para incrementar tus posibilidades de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque hay algunos trucos que ayudan a mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

En primer lugar, ayuda mucho investigar y analizar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de elegir los números de la lotería.

Después, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores podrían incrementar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se aconseja establecer un presupuesto que se pueda seguir. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, ya que esto podría provocar problemas financieros.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero hay que seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no resido en Nueva York?

Sí, toda persona mayor de 18 años podrá participar en la Lotería de Nueva York independientemente del lugar en el que resida.

