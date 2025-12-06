Messi agranda su leyenda al llevar al campeonato de la MLS Cup al Inter Miami

Dos años después de aterrizar en Estados Unidos para transformar un club y revolucionar una Liga entera, Lionel Messi volvió a escribir historia: Inter Miami venció 3-1 a Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium y levantó su primer título en la MLS.

Un histórico triunfo que fue también una bonita y merecida despedida para Sergio Busquets y Jordi Alba, que este sábado ponían fin a sus brillantes trayectorias.

El ’10’ participó en los tres goles de su equipo y pudo arrancarse la espinita de la temporada pasada, cuando cayeron a las primeras de cambio contra Atlanta United. Su leyenda es ahora un poco más inmensa. En su vitrina ya relucen 48 trofeos.

Participación de Messi en todos los goles

Ocho minutos tardó en frotar la lámpara. Se deshizo de dos jugadores en el centro del campo para poner a correr a Allende, y el centro del ariete acabó dentro de la portería de Vancouver. Ocampo, que firmó un partido para olvidar, se marcó en propia meta al intentar cortar el envío.

Cuando el Inter de Miami estaba contra las cuerdas, volvió a aparecer Messi. El ’10’ recuperó un balón en zona sensible, levantó la cabeza y solo necesitó un toque para habilitar a un De Paul que no falló ante Takaoka con un buen remate cruzado. El mago frotaba de nuevo la lámpara y el Chase Stadium recuperaba un motivo para celebrar.

Messi dejó algún detalle más para levantar al estadio antes del éxtasis, y Allende desató la locura en el 90+6′ tras otra genialidad del astro argentino.

Ali Ahmed había puesto el empate en el marcador a los 60 minutos por los Vancouver Whitecaps.

Temporada histórica

Una temporada histórica para el Inter Miami que sumó 101 goles desde la fase regular y los playoff, siendo la mayor cantidad en una temporada para un equipo, además superaron al LA Galaxy con 20 goles, máxima cifra solo en playoffs.

Mientras que su capitán, Messi alcanzó su título absoluto 44 y el tercero con el Inter Miami, tras conquistar la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024 (con un récord de 74 puntos). Messi suma 77 goles y 53 asistencias en 88 partidos en todas las competiciones con el club de la MLS.

Asimismo, Javier Mascherano logró su primer título de la MLS en su primer año y es uno de los 13 estrategas en llegar hasta esa instancia.

