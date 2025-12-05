Insólitas declaraciones del DT de Curazao, Dick Advocaat: “No conozco a ningún jugador de Ecuador”

“No los conozco”. La frase de Dick Advocaat recorrió el mundo minutos después del sorteo del Mundial 2026. El técnico de Curazao sorprendió al admitir en zona mixta que no sabe nada de la selección ecuatoriana, pese a que se medirán en la fase de grupos.

El neerlandés fue aún más lejos. “No puedo decir cómo juega Ecuador, no conozco a ningún jugador. A partir de ahora tengo que averiguarlo”, expresó con naturalidad. La respuesta generó asombro en periodistas y analistas. No es habitual que un seleccionador revele tan abierto desconocimiento de un rival mundialista.

Advocaat explicó que su plan consiste en estudiar amistosos y seguir el rendimiento ecuatoriano durante los próximos meses. Señaló que su cuerpo técnico organizará un monitoreo exhaustivo. “Tenemos seis meses para analizar. Imagino que ellos harán lo mismo”, dijo Advocaat.

Curazao viene en buen momento

Curazao será el segundo rival de Ecuador en el Grupo E, después del debut ante Costa de Marfil. Ese encuentro puede definir el futuro inmediato y la Tri está obligada a sumar allí.

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece reconoce que, en teoría, los caribeños representan el rival más accesible. Sin embargo, su crecimiento reciente obliga a tomar con cautela cualquier pronóstico. Curazao llega por primera vez a un Mundial, impulsado por una campaña invicta en Eliminatorias CONCACAF.

La isla de 147.000 habitantes vive un momento histórico. Logró su primera clasificación y se convirtió en la nación más pequeña en llegar a la Copa del Mundo, un hito que celebró su región.

Bajo el mando de Advocaat, ‘La Ola Azul’ ganó solidez y orden. El entrenador asumió en 2024 y consolidó un grupo competitivo que aseguró uno de los cupos directos junto a Panamá y Haití, una consistencia que marcó su proceso.

Beccacece: “Ecuador estará preparado para afrontar la exigencia del Grupo”

“Es un grupo que nos va a exigir y que no se tenga duda que vamos a estar preparados para afrontar esa exigencia”, señaló Beccacece en el canal ‘Teleamazonas’ de Quito.

Y añadió: el Grupo E “tiene a Alemania, como candidata para ganarlo; a Costa de Marfil, un equipo africano que sabemos la dificultad que ocasiona, y a Curazao, un debutante al mando de un técnico experimentado”, como el neerlandés Dick Advocaat.

Beccacece, bajo cuya dirección Ecuador logró su quinta clasificación mundialista (2002, 2006, 2014 y 2022), en el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas, dijo que para pasar la fase de grupos tienen “que estar unidos, creer, estar mentalizados”.

“Me gusta este desafío, es una linda oportunidad para hacer historia”, agregó.

