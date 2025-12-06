Partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Nueva York y Nueva Jersey

La sede conjunta de Nueva York y Nueva Jersey, que utilizará el icónico MetLife Stadium, se prepara para recibir a millones de aficionados de todo el mundo. El sorteo de grupos de la Copa del Mundo ha permitido a la FIFA distribuir oficialmente los emocionantes partidos que se jugarán en la zona, garantizando un espectáculo de principio a fin.

La sede no solo albergará encuentros de la fase inicial, sino que ha sido designada para acoger duelos cruciales en la parte final del torneo.

El calendario de partidos clave en Nueva York / Nueva Jersey

El cronograma del Mundial 2026 para la región incluye un total de 8 encuentros, entre los cuales se destacan. Distribuídos de la siguiente manera.

Cinco partidos de la fase de grupos

Un duelo de dieciseisavos de final

Un partido de octavos de final

La gran final del Mundial 2026

MetLife Stadium de Nueva Jersey. Crédito: Adam Hunger | AP

Fechas de los partidos en el MetLife Stadium

Según el calendario oficial de la FIFA, los encuentros programados en la sede de la Gran Manzana son:

Sábado 13 de junio – Partido 7

– Partido 7 Martes 16 de junio – Partido 17

– Partido 17 Lunes 22 de junio – Partido 41

– Partido 41 Jueves 25 de junio – Partido 56

– Partido 56 Sábado 27 de junio – Partido 67

– Partido 67 Martes 30 de junio – Dieciseisavos de final

– Dieciseisavos de final Domingo 5 de julio – Octavos de final

– Octavos de final Domingo 19 de julio – Gran final del Mundial 2026

La venta de entradas para estos partidos en Nueva York y Nueva Jersey se disparará tras la publicación de este calendario, garantizando que la Gran Manzana será el centro neurálgico del fútbol mundial.

