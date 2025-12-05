El grupo de México en el Mundial 2026, debut y el posible rival en la siguiente ronda

El sorteo del Mundial 2026 ha sido benévolo con el anfitrión México, que fue colocado como cabeza de serie en el Grupo A. El Tri enfrentará a Corea del Sur, Sudáfrica y un rival europeo pendiente de confirmación.

Grupo A: un camino despejado, pero con retos de velocidad

México, líder del Grupo A, tiene en teoría un camino menos rocoso que otras potencias. Sin embargo, los rivales presentan desafíos específicos que el equipo no puede subestimar:

Corea del Sur (AFC): El rival más fuerte del grupo, que trae la técnica y la velocidad de Asia. Será el desafío clave para definir el primer lugar.

El rival más fuerte del grupo, que trae la técnica y la velocidad de Asia. Será el desafío clave para definir el primer lugar. Sudáfrica (CAF): Una selección africana que siempre aporta potencia física y un juego directo, lo que complica el manejo del mediocampo.

Una selección africana que siempre aporta potencia física y un juego directo, lo que complica el manejo del mediocampo. Repechaje Europeo (UEFA): La única incógnita, pero un equipo europeo garantiza solidez táctica y mentalidad competitiva.

Grupos del Mundial 2026. Crédito: AP

La ruta crítica: rivales en dieciseisavos (ronda de 32)

Bajo el nuevo formato de bracket, si México logra clasificar, se enfrentaría a un rival del Grupo B (donde podría estar Canadá) o del Grupo C.

Si México gana su grupo (Primer Lugar): Es el escenario ideal. México permanecería en el Estadio Azteca y enfrentaría a uno de los ocho mejores terceros de los Grupos C, E, F, H, I o K. Eso significa que los posibles rivales incluyen selecciones com o Escocia, Costa de Marfil, Túnez o Arabia Saudita, dependiendo de cómo se acomoden los sectores.

Es el escenario ideal. México permanecería en el Estadio Azteca y enfrentaría a uno de los ocho mejores terceros de los Grupos C, E, F, H, I o K. Eso significa que los posibles rivales incluyen selecciones com dependiendo de cómo se acomoden los sectores. Si México clasifica segundo: En este escenario “El Tri” dejaría México y viajaría a Los Ángeles para enfrentar al segundo del Grupo B, donde se encuentran Canadá, Qatar, Suiza y el ganador del repechaje UEFA A ( Italia, Gales, Bosnia o Irlanda del Norte ). Dependiendo del rival, podría ser un duelo parejo o de alta dificultad.

En este escenario “El Tri” dejaría México y viajaría a Los Ángeles para enfrentar al segundo del Grupo B, donde se encuentran Canadá, Qatar, Suiza y el ganador del repechaje UEFA A ( ). Dependiendo del rival, podría ser un duelo parejo o de alta dificultad. Si México clasifica como mejor tercero: Es el escenario más catastrófico. México viajaría a Boston o Seattle y se enfrentaría al líder del Grupo G o del Grupo E, es decir, posibles rivales como Bélgica o Alemania.

La diferencia entre ser primero o segundo es abismal: el primer lugar ofrece un camino de posible respiro; el segundo lugar obligaría a México a enfrentar a un gigante en su primera ronda eliminatoria.

Sigue leyendo:

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Javier Aguirre no queda satisfecho con el sorteo del Mundial y la incógnita europea

Estados Unidos y Canadá estrenan portada propia en el álbum Panini del Mundial 2026

