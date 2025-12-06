Reventa enloquece para los juegos de México en el Mundial 2026, boletos llegan a los 44,000 dólares

Se confirmaron los grupos con sus respectivas selecciones de cara al inicio del Mundial 2026, aunque falta la definición del Repechaje, donde se ha concretado el duelo entre México en el Estadio Azteca para abrir el telón de la Copa del Mundo ante Sudáfrica.

Los boletos para el juego inaugural entre la Selección Nacional Mexicana y Sudáfrica alcanzaron un precio de hasta 44,000 dólares en páginas de reventa oficial.

En sitios como Stubhub, la gente ofreció un boleto en el lounge, a un lado de la línea de banda, hasta en 44,000 dólares, todo por ver la reedición del juego inaugural de Sudáfrica 2010, cuando ambos equipos abrieron el torneo y empataron a un gol.

Una vez se confirmó el rival para el juego el 11 de junio en el Estadio Azteca, algunos aficionados aprovecharon para ofrecer boletos en reventa en más de medio millón de pesos, lo que es mucho más que su valor original; cuando salieron en la primera venta costaron hasta 1,825 dólares, cerca de 20 mil pesos.

Los boletos más baratos en la reventa para el partido de México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca, están en 52,000 pesos mexicanos por boleto hasta mero arriba.



Los boletos en las zonas más exclusivas rondan entre 300,000 y 400,000 pesos mexicanos en la reventa, esto en la… pic.twitter.com/B46Xxqu5DX — Cerebros (@CerebrosG) December 5, 2025

Reventa de boletos en Guadalajara

En la misma plataforma, hay boletos que se ofrecen en más de 55,000 dólares para el segundo duelo de México en la fase de grupos, que será ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Cuando se anunció el choque ante los surcoreanos como el segundo partido de la fase de grupos, la gente ofreció boletos que van de los 20,000 dólares hasta pasados los 55,000 dólares dependiendo la zona en la que se quieran sentar.

La FIFA anunció que en México no habrá un sistema de reventa legal como sí existirá en Estados Unidos y Canadá, el cual es muy popular en la mayoría de eventos deportivos y de espectáculo.

Hasta este momento, no se han vendido todas las localidades para el Mundial 2026, ya que la FIFA hará una venta general que se anunciará en días futuros. Hasta el momento, van cerca de 2 millones de boletos vendidos, de acuerdo con la FIFA.

