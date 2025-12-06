Una ecografía de práctica en la universidad le salvó la vida de estudiante en Long Island

Lo que comenzó como una práctica rutinaria en la Facultad de Medicina Zucker de la Universidad Hofstra/Northwell se convirtió en un hallazgo que salvó la vida de Aria Moreno, estudiante de primer año de Medicina.

En septiembre, la joven de 22 años y originaria de Wharton, Nueva Jersey, se ofreció voluntariamente para actuar como paciente durante una clase de ultrasonido, una práctica común entre los estudiantes.

Durante la demostración, la doctora Amanda Aguilo Cuadra, residente de Northwell y graduada de la facultad, notó inmediatamente algo anormal en uno de los riñones de Moreno.

“Inmediatamente cuando apareció en la pantalla, pensé: ‘Bueno, esto parece muy anormal’”, relató Aguilo a ABC 7.

Descubrieron una gran masa en el riñón de la estudiante

El examen reveló una gran masa que bloqueaba la función renal de Moreno, diagnosticada posteriormente como un cálculo que podría haberle hecho perder el riñón si no se hubiera detectado a tiempo.

Tras la alerta, a Moreno la llevaron de urgencia a cirugía, donde los médicos eliminaron la obstrucción. Ahora, la estudiante tiene un 50% de función en el riñón derecho y 100% en el izquierdo, y retomó sus actividades cotidianas sin complicaciones.

“Salvé un órgano básicamente al ofrecerme voluntariamente ese día”, dijo Moreno a NBC New York.

La estudiante enfatizó la importancia de la participación voluntaria en la formación médica: “Nunca se sabe cuándo algo así puede marcar la diferencia”.

La experiencia también destacó el nivel de entrenamiento en ultrasonido que ofrece la facultad, que incluye capacitación extensiva desde el primer año, un enfoque que, según el decano David Battinelli, prepara a los estudiantes para la medicina del futuro.

“Nos comprometimos con la capacitación en ultrasonido en el punto de atención porque sabíamos en ese momento que ese era el futuro”, afirmó Battinelli a ABC 7.

Moreno considera que este evento refuerza su vocación de médico y la importancia de aprender de la práctica y de los demás. “Para mí es como una señal de que mi destino era estar aquí en esta escuela, en la facultad de medicina, haciendo estas cosas”, expresó.

Aguilo, por su parte, atribuye su rápida detección a las habilidades adquiridas durante su residencia y aseguró que estas competencias pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

