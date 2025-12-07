Entre 300 y 400 obras dañadas tras inundación en el Louvre

Entre 300 y 400 obras y documentos resultaron dañados en el Museo del Louvre después de que una tubería cediera por las inundaciones de la semana pasada, afectando una de las salas de la biblioteca del departamento de antigüedades egipcias.

El administrador general adjunto, Francis Steinbock, explicó a BFM TV que la rotura ocurrió en uno de los tres espacios que componen la biblioteca especializada y que el museo está realizando un inventario completo para determinar el estado final de cada pieza.

Según detalló, parte del material afectado corresponde a libros de varios siglos de antigüedad, incluidos ejemplares que datan de finales del siglo XIX, algunos de ellos empapados y sometidos ahora a un proceso minucioso de secado página por página con papel Buffard y sistemas de deshumidificación adaptados.

Las obras dañadas también incluyen publicaciones visuales y revistas de arqueología utilizadas de forma habitual por egiptólogos, historiadores y personal académico del propio museo.

Steinbock recordó que el área donde se produjo la avería forma parte de los espacios que serán sometidos a una renovación integral del sistema de ventilación y calefacción a partir de septiembre.

El director de La Tribune de l’Art, Didier Rykner, elevó la estimación a “unas 400 obras” afectadas y aseguró que algunas se encuentran en un estado “irrecuperable”. Criticó que la situación era previsible, ya que el personal lleva años solicitando recursos para proteger la colección ante el deterioro conocido de las canalizaciones.

Rykner cuestionó además el contraste entre la falta de fondos para condiciones básicas de conservación y los 276,000 euros destinados recientemente a mobiliario de diseño para las oficinas de la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, y otros altos cargos.

Este incidente se suma a una racha negativa para el museo más visitado del mundo, que hace menos de dos meses sufrió un robo relámpago en el que cuatro ladrones sustrajeron ocho joyas de la corona de Francia valoradas en unos 88 millones de euros.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para recuperar las piezas.

Con información de EFE.

