Ladrones que robaron el museo de Louvre perdieron parte del motín cuando escapaban

Como si estuvieran filmando una película de Hollywood, ladrones entraron el domingo por la mañana en el Museo de Louvre utilizando una plataforma elevada, cuando los turistas ya estaban adentro. Después el grupo de criminales huyó del lugar, pero mientras lo hacían perdieron parte de las joyas sustraídas.

El Ministerio del Interior informó que los ladrones ingresaron al museo más visitado del mundo, ubicado en París, Francia, a las 9:30 de la mañana, forzaron una ventana, entraron a una de las salas de exhibición y rompieron vitrinas para tomar las joyas que tienen un “valor incalculable”.

Perdieron una de las joyas mientras escapaban

La ministra de Cultura, Rachida Dati, afirmó que los ladrones mientras escapaban, perdieron parte del motín, aparentemente tiraron la corona de la emperatriz Eugenia. “Efectivamente se ha encontrado una joya que se está evaluando”, confirmó al canal TF1.

Laurent Nuñez, ministra del Interior, explicó a medios locales que “tres o cuatro” ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un “brazo articulado” que estaba en un camión para acceder a la “sala Apolo”, resumió DW.

Estuvieron “siete minutos y saquearon dos vitrinas”

Los bandidos estuvieron dentro de la sala alrededor de “siete minutos y saquearon dos vitrinas”, precisó Nuñez. La funcionaria también compartió a los medios, que por el momento el valor del botín está siendo evaluado, informó DW.

Rachida Dati señaló que “todo fue muy rápido”, que los autores son “profesionales” y que aunque se está haciendo una evaluación de lo sustraído, expresó que en las vitrinas que rompieron había joyas de la colección de Napoleón y de los reyes franceses.

Los turistas de todas partes del mundo estaban confundidos porque tenían poco tiempo de haber entrado a Louvre cuando les indicaron que debían de evacuar. El museo permaneció cerrado durante toda la jornada “para preservar las pruebas para la investigación”.

Los bandidos estuvieron dentro de la sala alrededor de “siete minutos y saquearon dos vitrinas”. Foto: AP Photo/Thibault Camus.

Robo sin violencia

Dati apuntó que todo el robo se desarrolló “sin violencia”, tampoco hubo pánico entre el público. Las calles cercanas al museo también fueron cerradas por la policía.

La Fiscalía de París indicó a AFP que fue abierta una investigación por “robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos”, encomendada a la brigada de represión del crimen organizado de la Policía Judicial.

La investigación contará con el apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales. Las autoridades compartieron que los asaltantes iban equipados con pequeñas motosierras, ya que una de ellas fue hallada tras su fuga.

Dati expresó que Francia es un país con un patrimonio histórico de gran valor, sus museos se han convertido en objetivo de delincuentes, y que su vulnerabilidad es un problema “antiguo”.

Los robos en Louvre

El Louvre ha sido robado en otras ocasiones, siendo el más famoso en 1911, cuando la Mona Lisa desapareció de su marco. La obra fue robada por Vincenzo Peruggia, un extrabajador que se escondió dentro del museo y salió con la pintura bajo su abrigo.

El 1 de mayo de 1983 robaron un casco tipo borgoñota y una coraza de hierro con decoración en incrustaciones de oro del siglo XVI. Dichas piezas, fueron recuperadas en 2021, ahora están expuestas en la sala de Objetos de Arte del ala Richelieu.

Sigue leyendo: