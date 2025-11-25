Autoridades francesas confirman el arresto de un cuarto nuevos sospechosos del robo en Louvre

Al menos cuatro detenidos fueron reportados por la Fiscalía de París este martes en relación con el asalto al Museo de Louvre que se produjo el pasado 19 de octubre, donde ocho joyas valiosas fueron robadas de la Galería de Apolo.

Los nuevos detenidos, cuyas identidades no se han dado a conocer, son dos hombres, de 38 y 39 años, y dos mujeres, de 31 y 40 años. Todos ellos residen en la región de París.

La fiscal Laure Beccuau precisó que estas personas deben ser sometidas a interrogatorio por los investigadores. La Fiscalía indicó que no se proporcionará más información sobre los cargos específicos imputados hasta que finalice el período de detención preventiva. Recordó además que en este caso ya hay otras cuatro personas formalmente acusadas.

Investigaciones y arrestos han avanzado

La investigación está a cargo de la Brigada de Represión de Bandas Organizadas de París (BRB) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

La confirmación de estos arrestos se publicó poco después de que la prensa francesa reportara el arresto de un hombre considerado el cuarto y último integrante del grupo que presuntamente ejecutó el robo. Sus tres compañeros ya habían sido detenidos en las semanas previas.

Señalaron además que la identificación de dos de los primeros hombres detenidos fue clave debido al ADN encontrado en la escena. Estos individuos ya figuraban en los registros policiales por actividades delictivas anteriores.

¿Cómo se produjeron los primeros asaltos?

Los arrestos iniciales se efectuaron el 25 de octubre, cuando uno de los presuntos autores materiales del robo fue interceptado en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle mientras intentaba tomar un vuelo hacia Argelia.

Esa misma noche se realizó una segunda detención en la zona de Seine-Saint-Denis, también de un supuesto miembro del comando de ladrones.

Ambos hombres, de 35 y 39 años, están acusados de robo en banda organizada y asociación de malhechores para la preparación de crímenes y delitos, cargos que conllevan una pena máxima de diez años de prisión.

El 29 de octubre se realizaron cinco detenciones provisionales adicionales. De estas, dos resultaron en imputaciones: un tercer hombre, de 37 años, presunto integrante del grupo y acusado de los mismos cargos, y una mujer de 38 años, imputada por complicidad en el robo y asociación de malhechores.

Con información de EFE

