Adelita Grijalva denuncia que agentes de ICE le rociaron gas durante operativo en Tucson

La representante Adelita Grijalva denunció que fue rociada con gas pimienta y agredida por autoridades migratorias en Tucson, Arizona, cuando realizaban un operativo en una taquería latina. La congresista solicitó explicaciones sobre el operativo que dejó varios inmigrantes detenidos.

La primera mujer latina que representa a Arizona en el Congreso en Washington denunció el maltrato de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en la red social X.

ICE es agencia sin ley

“ICE es una agencia sin ley bajo esta administración: opera sin transparencia, sin rendición de cuentas y con un abierto desprecio por el debido proceso básico”, expresó la congresista demócrata.

“Ninguna familia en nuestra comunidad debería vivir con miedo”, agregó.

Agentes de esa agencia federal y del Departamento de Rentas Internas (IRS) ejecutaron este viernes varios operativos en diversas instalaciones del restaurante ‘El taco giro’, en Tucson y el sur de Arizona.

“Si los agentes federales son lo suficientemente descarados como para disparar perdigones directamente a un miembro del Congreso, imaginemos cómo se comportan cuando se encuentran con miembros indefensos de nuestra comunidad”, denunció la representante en X.

La demócrata presentó una serie de videos en donde se ve la discusión entre las personas que se manifestaban y los agentes, quienes arrojaron el gas justo frente a ella.

If federal agents are brazen enough to fire pellets directly at a Member of Congress, imagine how they behave when encountering defenseless members of our community.



“Solo pedía explicaciones”

Grijalva acudió a una de las instalaciones del popular restaurante latino, donde se encontraban por lo menos 40 agentes de ICE y fue empujada por varios de los oficiales, quienes le gritaban que se quitara.

“Solo estaba pidiendo explicaciones después de identificarme como una miembro del Congreso, no fui agresiva en ningún momento”, dijo Grijalva en un video.

Relató que todos los miembros de su equipo, personas que acudieron a documentar el operativo, fueron también rociados con gas pimienta por agentes enmascarados, sin percatarse que entre las personas estaba la legisladora.

Trump no respeta la Constitución

“Este es uno de los problemas más grandes, el presidente Trump no respeta la Constitución, están desapareciendo a las personas de las calles”, dijo la congresista mientras tosía.

Grijalva manifestó que vio dos personas fueron detenidas. “ICE acaba de realizar una redada en Taco Giro en Tucson, un pequeño restaurante familiar que ha servido a nuestra comunidad durante años”, confirmó.

“Para mí era importante ver lo que estaba pasando y no escucharlo de otras personas”, dijo.

ICE confirmó el operativo y múltiples detenciones, y señaló que se trataba de una investigación de más de un año relacionada con presuntas violaciones a las leyes migratorias y fiscales.

EFE reportó que varios testigos vieron a los agentes llevarse cajas con documentos, mientras que varios reportaron en las redes sociales que fueron detenidos trabajadores en sus hogares durante las primeras horas de la mañana.

