Rechazan redadas de “la migra” en Jackson Heights, Brooklyn y Staten Island

“La migra” sigue adelantando acciones en la Ciudad de Nueva York, cumpliendo la promesa del presidente Donald Trump, quien no ha dejado de repetir que perseguirá y deportará a todo aquel que esté en el país sin autorización o sin estatus legal. Y hay más temor ahora en varias comunidades donde viven mayormente familias latinas luego de que entre el miércoles y el jueves ICE realizara varias redadas en vecindarios de Queens, como Jackson Heights, Port Richmond, en Staten Island y partes de Brooklyn.

Aunque hasta el momento no se sabe el número exacto de personas que fueron detenidas en los operativos y que se encuentran bajo custodia de ICE, la organización Make the Road está realizando seguimiento a las acciones que se llevaron a cabo en horas de la mañana y en la tarde.

En redes sociales circulan diferentes videos del despliegue de ICE en vecindarios de los tres condados y una de las cosas que más rechazo ha generado es que los agentes usaron almas de largo alcance en los operativos, lo que ha aumentado el estado de angustia de familias inmigrantes.

“Staten Island, Avenida Port Richmond y Calle Vreeland. Al menos 6 agentes federales de ICE confirmados podrían haber secuestrado a dos personas en una tienda de comida dominicana. Fueron subidos a un Jeep gris con matrícula JBB 9532”, denunció la página de Instagram Immigration Coalition. “A las 5:15 p. m., ICE seguía en la zona. Fueron vistos en el estacionamiento de Target. Avise a sus vecinos”.

La misma página advirtió que “en Jackson Heights, Elmhurst y Corona, temprano, varios agentes federales de HSI/ICE con armamento pesado y equipo táctico secuestraron a miembros de nuestra comunidad”.

Tras las acciones de inmigración, Natalia Aristizabal, subdirectora de la organización Make the Road New York, rechazó los operativos y denunció que inmigrantes neoyorquinos fueron objeto de persecución y detenidos por agentes federales, por lo que pidió cese a las redadas. Las labores adelantadas por ICE en esos vecindarios se suman a semanas de intensa presencia en otras partes de la ciudad, como Chinatown, en Manhattan y El Bronx.

“Lo que hemos visto en las últimas semanas es una alarmante escalada de la actividad de ICE en nuestras calles. Mientras el zar fronterizo Tom Homan amenaza públicamente con inundar la zona con agentes ilegales, sabemos que, discretamente y sin fanfarrias, los agentes de ICE ya han comenzado a intensificar sus ataques contra nuestras comunidades”, comentó la defensora de las comunidades inmigrantes.

“Todos los días, neoyorquinos son objeto de discriminación, persecución y separados de sus seres queridos mientras van a trabajar, toman un café o simplemente viven sus vidas. Los agentes federales han estado aterrorizando nuestros vecindarios secuestrando descaradamente a nuestros familiares a plena luz del día. Esto es intolerancia, simple y llanamente”, agregó la activista. “Esto nos afecta directamente. Las redadas en Queens y Staten Island se produjeron a pocas cuadras de las oficinas de Make the Road New York. Salimos a las calles todos los días para educar a la comunidad sobre sus derechos porque sabemos que juntos somos más fuertes. Porque frente a este terror, nos mantenemos a salvo”.

En lo que va corrido del año miles de inmigrantes de la Gran Manzana han sido arrestados por parte de ICE en diferentes operativos.