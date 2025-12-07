Muere Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico 

El músico puertorriqueño Rafael Ithier, fundador de la famosa agrupación ‘El Gran Combo’, falleció a los 99 años.

La noticia fue difundida por ‘El Gran Combo’ a través de una publicación en su cuenta de Instagram. “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, Don Rafael Ithier Natal”, dice el post publicado este domingo 7 de diciembre.

La agrupación dedicó un mensaje al fundador del grupo y honró su importante rol en la trascendencia de ‘El Gran Combo’ y en la música latina.

“Hoy despedimos no solo a un gran músico, sino al arquitecto de un sonido que marcó generaciones, un líder cuya disciplina, visión y amor por la salsa forjaron la historia de El Gran Combo de Puerto Rico y de la música latina en el mundo”, agrega el texto.

Hasta el momento se desconoce la causa del muerte del legendario músico y fundador de la famosa agrupación, cuyos éxitos marcaron la historia de la salsa como género musical y su impacto en todo un continente.

La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, indicó que se tiene previsto decretar un dia de duelo cuando la familia del artista indique la fecha del velatorio. Su música, disciplina y visión, al frente de ‘Los Mulatos del Sabor’ (o ‘La Universidad de la Salsa’), llevaron el sabor de Puerto Rico al mundo… Gracias por tanto, maestro. Su ritmo perdurará en el corazón de nuestra gente y dondequiera que suene la salsa”, expresó la gobernadora en un comunicado.

Otros artistas lamentaron públicamente el fallecimiento de Ithier. El salsero Willie Colón reconoció la manera en la que la música de Ithier influyó en su propio estilo musical. “Me inspiró y, a través de él, aprendí a ser innovador y comercialmente atractivo. Grabó canciones que hacían felices a los bailadores con letras que nos contaban historias sobre ser puertorriqueños. Lo extrañaremos; nunca habrá otro Rafael Ithier”, dijo Colón.

Elvis Crespo también le dedicó un mensaje a Ithier: “Como fanático, siempre agradeceré su entrega y la pasión que puso en cada escenario y en cada producción. Como compañero artista, las mejores lecciones que aprendí me las enseñó con su voz ronca, llena de historia y disciplina. Gracias, Puerto Rico, por regalarme cultura… y por regalarnos a Rafael Ithier”.

Gilberto Santa Rosa compartió una foto junto al legendario músico para honrar y destacar el importante legado en la música de Rafael Ithier, una persona por la cual sentía un gran aprecio.

“Con el dolor de un hijo que pierde a un padre, despido a mi “Querido Viejo” Rafael Ithier… Conocí el genio musical y la persona maravillosa. El líder y administrador natural y al jefe de familia amoroso y cumplidor. El patriota, el fanático del baseball, el jíbaro humilde de Monacillos que se levantó por encima de sus estrecheces y limitaciones y se convirtió en un icono (aunque nunca lo quiso aceptar) de la cultura puertorriqueña”, escribió Santa Rosa.

