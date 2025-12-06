Gloria Estefan y Emilio Estefan le dedican emotivos mensajes a su hija en su cumpleaños

Emily Estefan, hija de Emilio Estefan y Gloria Estefan, el pasado viernes se encontraba de celebración dado que cumplió 31 años. Sin embargo, la cantante y músico prefirió no compartir mayores detalles a través de sus redes sociales, por lo cual se desconoce lo que realizó en una fecha tan especial como esa.

Sin embargo, la madre de la joven, a través de su cuenta oficial en Instagram, compartió un breve, pero emotivo mensaje para recordarle lo mucho que significa ella en su vida y lo feliz que la ha hecho desde hace más de tres décadas; por ello, no quiso finalizar el mensaje sin antes dejarle saber sus mejores deseos, así como expresó el amor que siente por ella.

“Hace años, el 5 de diciembre a las 12:20 de la tarde, tu alma llena de luz llegó a mi mundo, cambiándolo para siempre. ¡Feliz cumpleaños #13 (En el espejo), mi chiquiflea! ¡Que tu luz brille más que nunca! ¡Te quiero mucho!”, fue el mensaje que escribió Gloria por el cumpleaños de su hija Emily.

El reconocido productor Emilio Estefan también se tomó unos segundos de su tiempo para dedicarle unas palabras públicamente por su cumpleaños. Por ello, destacó que desde que ella llegó a su vida, fue para llenarlo de alegría con su presencia, dejando claro que su rol como padre siempre ha sido uno de los más importantes que ha podido asumir hasta la fecha.

Emilio finalizó el mensaje destacando que hoy se reunirían con los parientes para festejar: “El día 5 de diciembre, un día tan especial para mí, porque completó la felicidad de nuestra familia. Mis hijos son lo más importante y mi mayor bendición. ¡Qué felicidad poder celebrar con toda la familia hoy!“, escribió en el post.

Emily ha intentado mantenerse bajo perfil, dado que su novia Gemeny Hernández fue arrestada el 28 de octubre de 2025 en Miami, y ante las autoridades se le acusó de robo y de aparentemente haberla agredido; pero tras la declaración con la jueza, le pidió que la dejara en libertad y no solicitó una orden de alejamiento en su contra.

