Murió Michael Annett expiloto de Nascar y exjugador de USHL

Michael Annett, expiloto de Nascar Xfinity Series, falleció el pasado viernes 5 de diciembre en Mooresville, Carolina del Norte, a los 39 años. La noticia fue confirmada oficialmente por Nascar. Hasta el momento no se ha revelado la causa de la muerte.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con toda la familia Annett por el fallecimiento de nuestro amigo Michael Annett. Michael fue un miembro clave de JRM desde 2017 hasta su jubilación en 2021 y fue fundamental para convertirnos en la organización de cuatro autos que seguimos siendo hoy”, indicó en X su exequipo JRMotosports.

El piloto había anunciado su retiro en 2021, tras sufrir una fractura por estrés en la pierna que lo obligó a perder varias carreras. Desde entonces se mantenía alejado de las pistas, pero seguía vinculado al ambiente del automovilismo.

“Nascar lamenta profundamente el fallecimiento del expiloto de la Nascar Michael Annett”, dijo la compañía en un comunicado.

“Michael era un competidor respetado cuya determinación, profesionalismo y espíritu positivo eran apreciados por todos en el paddock. A lo largo de su carrera, representó nuestro deporte con integridad y la pasión de un verdadero piloto. La Nascar extiende sus condolencias a la familia y a los numerosos amigos de Michael”, concluyeron.

Annett tenía 39 años. Era originario de Des Moines, Iowa, Canadá. Participó en 436 carreras combinadas en las tres series nacionales de la Nascar, destacándose principalmente en la Xfinity Series, donde disputó 321 carreras, 158 de ellas con JRM.

Su mayor logro se dio en 2019 cuando ganó a carrera inaugural de la temporada en el Daytona International Speedway al volante del Chevrolet No. 1 de JRM, consiguiendo así su primera y única victoria a nivel nacional.

En 2008 debutó en la Xfinity Series antes de competir a tiempo completo en 2009, inicialmente con Germain Racing, para luego pasar a Rusty Wallace Racing y Richard Petty Motorsports.

Posteriormente, estuvo tres años en la Nascar Cup Series, pilotando para Turner Scott Motorsports de 2014 a 2016 en 106 carreras. En 2017 se unió a JRM, con quienes estuvo hasta el final de su carrera antes de retirarse tras sufrir la fractura por estrés.

Antes de dedicarse a las carreras, Annett había sido jugador de hockey sobre hielo en la USHL.



