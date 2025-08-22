El expiloto Jamie McMurray quiere vender su casa en Carolina del Norte

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Mooresville, Carolina del Norte, que el expiloto de NASCAR Jamie McMurray se encargó de construir desde cero. La propiedad está disponible por $12 millones de dólares.

McMurray se retiró oficialmente en 2021, aunque su última temporada a tiempo completo la hizo en 2018. Tras cuatro años de retiro, el expiloto decidió poner en venta de la residencia, la cual ocupa un lote de 34 acres, aunque realmente su gran tamaño se debe a los dos lotes independientes que McMurray compró y unió.

El primer lote lo compró en 2011 por $796,000 dólares y el resto lo compró en 2015. Luego decidió construir desde cero la casa principal y para hacerlo contrató al arquitecto Harry Schrader para su diseño y a Arcadia Homes para su construcción.

En el listado, disponible en la página web de Corcoran HM Properties, se describe el sitio como “una joya de la corona del Lago Norman”, la cual ofrece una combinación única de terreno, lago y lujo junto a Brawley School Road”.

La casa principal tiene una extensión de 7,612 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, seis baños completos, dos medios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En la descripción también dice: “La residencia es un ejemplo de arquitectura atemporal, espacios imponentes y una calidad inigualable. Tras las puertas, los cuidados jardines y la privacidad arbolada se despliegan en un santuario excepcional con vista directa al lago y un muelle privado”.

Adicional a la casa principal hay una casa de piscina. Los nuevos propietarios también podrán disfrutar de extensas áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

