Pete Hegseth sobre ataques en el Caribe: Trump puede ordenar el uso de la fuerza como le parezca

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, justificó este sábado la serie de ataques militares contra presuntos barcos utilizados por cárteles de la droga, una operación que ha dejado al menos 87 muertos y que ahora se encuentra bajo fuerte escrutinio por posibles violaciones al derecho internacional.

Las declaraciones fueron realizadas durante un discurso en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en California.

Hegseth defendió la campaña y afirmó que el presidente Donald Trump posee plena autoridad para ordenar acciones militares “como considere conveniente” con el fin de proteger a la nación.

De acuerdo con AP, el secretario comparó la ofensiva con la lucha antiterrorista tras los atentados del 11 de septiembre, equiparando a los presuntos traficantes con integrantes de organizaciones terroristas.

“Si trabajas para una organización terrorista designada y traes drogas a este país en un barco, te encontraremos y te hundiremos. Que no quepa duda alguna”, dijo Hegseth en su intervención inaugural del Foro Nacional de Defensa Reagan, citado por la agencia de noticias.

“El presidente Trump puede y tomará medidas militares decisivas cuando lo considere oportuno para defender los intereses de nuestra nación”.

Legisladores exigen explicaciones de las operaciones

El ataque más reciente elevó a 87 el número de muertos de la campaña naval, lo que ha llevado a legisladores a exigir explicaciones sobre la base legal de las operaciones. Algunos funcionarios quieren saber si se ordenó un ataque de seguimiento tras una operación en septiembre, a pesar de que el Pentágono sabía que había sobrevivientes.

El discurso también coincidió con la presentación de la nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, que, según AP, describe a los aliados europeos como debilitados y busca reforzar el dominio estadounidense en el hemisferio occidental.

Pete Hegseth afirmó que Estados Unidos debe frenar el ascenso de China mediante la fuerza y reiteró la promesa de Trump de reanudar las pruebas nucleares si Beijing y Moscú no aceptan limitaciones equivalentes.

Aunque China y Rusia no han realizado pruebas explosivas en décadas, el Kremlin ha indicado que respondería si Washington retoma ese camino, recordó AP.

Durante el foro, que reúne a figuras clave de la seguridad nacional, Hegseth sostuvo que Trump es el “verdadero y legítimo heredero” de Ronald Reagan en materia de política exterior. Y, según AP, aprovechó para cuestionar a líderes republicanos de las últimas décadas por promover guerras en Oriente Medio y proyectos de construcción democrática que, en su opinión, fracasaron.

“El Departamento de Guerra no se distraerá con la construcción de la democracia, el intervencionismo, las guerras indefinidas, el cambio de régimen, el cambio climático, la moralización progresista y la construcción ineficaz de naciones”, declaró.

Sigue leyendo:

• Rubio afirma que el problema de Maduro es que “ha roto todos los tratos que ha hecho”

• Lancha que recibió doble ataque estadounidense acompañaba a buque a Surinam, según CNN

• EE.UU. acusa la “crueldad del régimen” de Maduro tras la muerte de exgobernador preso