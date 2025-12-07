Presidente de Panamá viaja a Oslo para la entrega del Nobel a María Corina Machado

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Oslo como invitado especial de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025 el próximo miércoles 10 de diciembre.

La información fue confirmada por el gobierno panameño a través de un comunicado oficial.

Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y forma parte del reducido grupo de cuatro jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado para acompañarla durante la ceremonia.

Los otros mandatarios convocados son Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina).

“Símbolo de una dictadura”

“Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido”, declaró Mulino antes de partir.

El mandatario afirmó que considera un honor participar en la ceremonia junto a los otros líderes invitados.

Desde su llegada al poder el 1 de julio de 2024, Mulino ha expresado abiertamente su apoyo al movimiento encabezado por Machado para restaurar la democracia en Venezuela.

Ese respaldo generó tensiones que culminaron en el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela el 29 de julio de 2024, luego de que el régimen de Nicolás Maduro rechazara la revisión completa de las actas de las elecciones, marcadas por el fraude.

El comunicado oficial recuerda además que Panamá recibió y custodia las actas originales de esa votación como evidencia para la comunidad internacional, una decisión que reforzó la postura de Mulino a favor del bloque opositor.

A la ceremonia en Oslo también está prevista la asistencia del presidente electo Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España y contrincante de Maduro en los comicios de julio de 2024.

Machado fue distinguida con el Nobel “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica”. La política venezolana agradeció a Mulino, Peña y Noboa por aceptar acompañarla en el acto.

Aunque el Comité Nobel noruego reiteró que Machado mantiene su intención de viajar, su presencia sigue siendo incierta. En octubre, la líder opositora afirmó que asistiría únicamente “si Venezuela fuera libre”, y denunció amenazas que pondrían en riesgo su seguridad si saliera del país.

En Ciudad de Panamá, al igual que en varias ciudades de América, cientos de venezolanos se sumaron este sábado a las marchas globales convocadas por Machado “por la paz y la libertad” en Venezuela, una muestra del respaldo ciudadano al movimiento opositor en medio de la tensión política que vive el país.

Sigue leyendo:

• EE.UU. acusa la “crueldad del régimen” de Maduro tras la muerte de exgobernador preso

• María Corina Machado viajará a Noruega para recibir su Premio Nobel

• Donald Trump confirma que hablará “algo muy específico” con Maduro pero evita revelarlo