Pronóstico del clima en Chicago, Illinois para este domingo 7 de diciembre

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por eso mismo, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 7 de diciembre.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de máxima y los 19 grados Fahrenheit (-7ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 19ºF (-7ºC) de máxima y 19ºF (-7ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 91 durante el día y del 84 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 17.4 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:04 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:20 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se prevén cielos despejados. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 25 grados Fahrenheit (-4ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 18 (-8 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 25% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día.